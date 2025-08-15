Bisnis Indonesia Premium
Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

Film animasi "Merah Putih One For All" menuai kontroversi meski bertujuan memajukan perfilman Indonesia. Fadli Zon mendukung niat baik di balik pembuatannya.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:03
Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon menjelaskan soal penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons soal film Animasi Merah Putih One For All yang menelan biaya Rp6,7 miliar dan menuai kontroversi di masyarakat.

Fadli mengaku bahwa hingga sejauh ini dirinya belum menonton film yang ditayangkan di bioskop sejak Kamis, 14 Agustus 2025. Namun, dia berpendapat lebih baik film tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memajukan film Indonesia.

“Kita harus melihat niat ya untuk memajukan film Indonesia, karena film Indonesia ini sekarang semakin dapat apresiasi dari masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8/2025).

Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut berujar film buatan sineas lokal saat ini sudah 67% ditonton oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dia mendorong agar industri perfilman di Indonesia dapat menghasilkan karya-karya yang baik.

Diberitakan sebelumnya, film animasi karya bangsa ini menuai banyak kritik dan komentar pedas, film ini pun sempat hampir batal tayang di bioskop. Kini Merah Putih One For All ditayangkan terbatas, hanya di beberapa bioskop saja.

Sejumlah pihak menyayangkan kemunculan film ini yang dirasa terlalu janggal. Namun produser Toto Soegriwo mengatakan film ini dibuat untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia.

Melansir dari Instagram, film ini dikerjakan bulan Juni 2025 untuk menggugah jiwa nasionalisme. Film ini juga dinilai sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

