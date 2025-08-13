Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos BGN Klarifikasi soal Temuan Dapur SPPG Fiktif di Jawa Barat

Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi isu dapur SPPG fiktif di Jabar. Benarkah demikian?
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:47
Share
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa informasi mengenai temuan dapur fiktif di Jawa Barat tidak sepenuhnya benar.

Dia menyebut kondisi yang terjadi adalah adanya titik lokasi yang sudah diajukan oleh calon mitra, namun pembangunan dapur belum dimulai.

“Bukan dapur fiktif. Jadi, untuk proses menjadi mitra, mereka mengajukan titik lokasi pembangunan. Data sudah masuk dan kami sudah sebarkan 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lulus pendidikan Base III. Kemudian mereka melaporkan, ada yang sudah dibangun, ada yang belum,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurut Dadan, kondisi ini terjadi karena sebagian mitra baru melakukan pemesanan lokasi atau ‘booking’ tempat, namun belum memulai konstruksi.

“Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa hingga Selasa (12/8/2025), tercatat sebanyak 17.000 calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang dalam proses verifikasi.

Baca Juga

“Setiap hari kami loloskan 200 sampai 300 SPPG. Jadi kalau tersisa beberapa hari ini, insyaallah akan tercapai,” pungkas Dadan.

menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini, Dadan mengamini bahwa seluruh SPPG yang beroperasi masih dibangun melalui pendanaan mitra.

“Ya, untuk dana APBN memang kami sedang berusaha secepat mungkin melakukannya,” kata Dadan. 

Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG dari APBN akan dilakukan melalui dua mekanisme. Sehingga memang ada prosedur cermat yang harus dilalui oleh lembaganya.

Apalagi, kata Dadan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya untuk mendukung target nasional pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Ada nanti yang melalui e-katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan,” pungkas Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Premium
21 menit yang lalu

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
Premium
51 menit yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

Imbas Keracunan MBG di Sragen, BGN Perketat Bahan Baku hingga Distribusi

Imbas Keracunan MBG di Sragen, BGN Perketat Bahan Baku hingga Distribusi

Badan Gizi Nasional Sudah Habiskan APBN Rp8,2 Triliun, Fokus MBG

Badan Gizi Nasional Sudah Habiskan APBN Rp8,2 Triliun, Fokus MBG

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025

Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur

BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK
Nasional
13 menit yang lalu

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Mensesneg Sebut Persiapan HUT ke-80 RI Sudah Capai 70 Persen
Nasional
15 menit yang lalu

Mensesneg Sebut Persiapan HUT ke-80 RI Sudah Capai 70 Persen

Awas Macet, Ada Rekayasa Lalu Lintas 13-14 Agustus Persiapan HUT ke-80 RI
Nasional
22 menit yang lalu

Awas Macet, Ada Rekayasa Lalu Lintas 13-14 Agustus Persiapan HUT ke-80 RI

Bos BGN Klarifikasi soal Temuan Dapur SPPG Fiktif di Jawa Barat
Nasional
33 menit yang lalu

Bos BGN Klarifikasi soal Temuan Dapur SPPG Fiktif di Jawa Barat

Menanti Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Nasional
44 menit yang lalu

Menanti Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

3

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Mataram
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral Demo Besar-besaran di Pati Hari Ini, Gegara Pajak Naik 250%

2

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

3

Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

4

KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

5

Ini Alasan KPK Segel Ruang Kerja di Kemenkes