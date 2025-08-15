Bisnis Indonesia Premium
GPA Ajak Gubernur se-Indonesia Tiru Langkah Bobby Perangi Narkoba

Gubernur Sumut Bobby Nasution diapresiasi atas pembongkaran THM terkait narkoba. GPA dorong gubernur lain tiru langkah ini untuk perangi narkoba di Indonesia
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:14
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendapat apresiasi atas pembongkaran dua tempat hiburan malam yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.
  • Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) memuji keberanian Bobby dan mendorong gubernur lain untuk meniru langkah tegas ini dalam memerangi narkoba.
  • Pemberantasan narkoba di Sumatera Utara diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan tindakan serupa secara menyeluruh.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menuai apresiasi luas setelah memimpin langsung pembongkaran dua tempat hiburan malam (THM) yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba di Sumut.

Aksi yang berlangsung Kamis (14/8/2025) itu dinilai sebagai sinyal perang terbuka terhadap sindikat narkoba yang bersembunyi di balik bisnis hiburan malam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, memuji keberanian Bobby Nasution dalam memimpin pembongkaran THM yang berada di Deli Serdang, dan Langkat.

“Keberanian ini harus menjadi teladan bagi kepala daerah lain. Jangan berhenti hanya di Langkat dan Deli Serdang, tetapi juga menyasar daerah lain,” tegas Aminullah kepada wartawan, di Jakarta.

Menurutnya, sikap tegas Bobby adalah contoh nyata kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Kami salut dan kagum. Ini adalah awal dari pertarungan panjang melawan bisnis gelap yang memadukan hiburan malam dan narkoba di Sumatera Utara,” ujarnya.

Aminullah juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencabutan izin usaha, penegakan hukum terhadap pemilik, hingga penyitaan aset.

“Kalau mau bongkar total, ikuti aliran uangnya. Dari meja kasir ke bandar, lalu ke beking. Itu jalurnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, termasuk Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, dan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan, turun langsung memimpin operasi.

Meski sempat dihadang ratusan massa dan terjadi pelemparan dari luar tembok diskotik, pengamanan ketat dan penjelasan di lapangan membuat massa mundur. Alat berat pun mulai meruntuhkan bangunan yang selama ini disebut-sebut menjadi basis peredaran narkoba.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas penindakan ke wilayah lain dan menjadi inspirasi bagi gubernur se-Indonesia dalam memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

GPA Ajak Gubernur se-Indonesia Tiru Langkah Bobby Perangi Narkoba
