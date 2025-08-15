Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bobby Nasution Pimpin Pembongkaran Diskotek Sarang Narkoba

Gubernur Sumut Bobby Nasution memimpin pembongkaran diskotek di Deliserdang dan Langkat karena tidak berizin dan diduga jadi sarang narkoba, Kamis (14/8/2025).
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:00
Share
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, bersama Kapodasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kajatisu Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, memimpin langsung pembongkaran tempat hiburan malam, Marcopolo di Kota Binjai, Kamis (14/08/2025)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, bersama Kapodasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kajatisu Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, memimpin langsung pembongkaran tempat hiburan malam, Marcopolo di Kota Binjai, Kamis (14/08/2025)
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memimpin pembongkaran dua diskotik yang diduga menjadi sarang narkoba di Deliserdang dan Langkat, dengan dukungan unsur Forkopimda dan pasukan gabungan.
  • Pembongkaran dilakukan karena tempat tersebut tidak memiliki izin resmi dan diduga menjadi lokasi transaksi narkoba, meskipun sempat ada perlawanan dari ratusan pemuda yang menghadang proses eksekusi.
  • Bobby menegaskan pentingnya penertiban tempat hiburan malam yang menyalahgunakan fungsi bangunan dan mengingatkan kepala daerah untuk mencabut izin THM yang terlibat dalam aktivitas narkoba.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama unsur Forkopimda memimpin pembongkaran tempat hiburan malam (THM) Diskotik Marcopolo di Jalan Seipetani, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, dan Diskotik Blue Star di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Kamis (14/8/2025).

Meski sempat ada perlawanan, eksekusi gedung tetap berlangsung. Di depan lokasi Diskotik Marcopolo yang sebelumnya bernama Sky Garden, ratusan pemuda terlihat menghadang pasukan gabungan TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas mengamankan eksekusi pembongkaran gedung THM itu.

Namun setelah diberikan pemahaman, proses pemeriksaan pun berlangsung hingga ke dalam bangunan utama diskotik tersebut.

Kehadiran Gubernur Bobby Nasution di lokasi itu langsung merangsek masuk ke dalamnya, namun hanya sebentar. Selanjutnya rombongan Forkopimda Sumut memeriksa lokasi sekitar yang diduga selama ini menjadi tempat-tempat untuk mengkonsumsi narkoba, bahkan hingga transaksi juga kemungkinan ada di dalam lokasi dengan pagar keliling dan selama ini dijaga ketat oleh pihak tertentu.

Mendengar adanya upaya menghadang langkah penertiban itu, Bobby Nasution mempertegas pernyataan kepada awak media yang juga berada di lokasi. Ia menyatakan bahwa pembongkaran tersebut sebagai tindak lanjut laporan keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Gubernur pun hadir di lokasi bersama unsur Forkopimda, yakni Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan. Turut hadir Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Langkat Syah Afandin dan Walikota Binjai Amir Hamzah, serta para pejabat terkait, lengkap dengan pasukan gabungan dan alat berat berupa ekskavator.

“Memang secara legalitas, tempat yang akan kita lakukan eksekusi memang tidak ada (izinnya). Baik izin bangunan (peruntukan), izin tempat hiburan malam dari Pemerintah Provinsi juga tidak pernah kita keluarkan. Ditambah lagi tadi info dari Kapolda, ada kegiatan jual beli Narkoba di dalam bangunan yang mau kita hancurkan,” tegas Bobby.

Selain itu, Bobby juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, jika ada laporan terhadap THM yang ketahuan ada transaksi narkoba dari kepolisian, agar mencabut izinnya. Apalagi saat ini sudah ada beberapa titik lokasi THM yang sudah dikeluarkan rekomendasi dari Pemprov Sumut untuk pencabutan izinnya.

“Ya karena itu kan sudah menyalahgunakan fungsi bangunan yang diusulkan. Dan kegiatan seperti ini (penertiban) bukan yang pertama dilakukan. Jadi akan terus kita lakukan penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi sarang narkoba. Karena ini meresahkan masyarakat kita,” sebutnya, saat masih berada di lokasi pembongkaran bangunan.

Sedangkan terkait adanya bantahan dari pengelola lokasi bahwa gedung itu merupakan markas ormas tertentu, Bobby menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan dalih untuk mengelabui, seolah tidak ada aktivitas hiburan malam di tempat tersebut. Apalagi dalam beberapa tahun, sudah ada kasus pengunjung diskotik yang meninggal dunia di lokasi, diduga overdosis narkoba.

“Nggak ada? Semua kegiatannya sudah tahu, ada buktinya. Ada alat DJ (Disk Jockey), ada speaker-speaker. Belum tahu kita ada kantor (ormas) yang ada alat DJ-nya. Belum pernah ketemu, kecuali tempat hiburan malam,” sebutnya, yang juga meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan transaksi narkoba kepada pihak Pemerintahan, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNNP hingga DPRD.

Dalam proses eksekusi tersebut, ratusan pemuda yang berusaha menghalangi ekskavator bekerja dapat dipukul mundur oleh pasukan gabungan yang mengawal jalannya pembongkaran. Namun sempat ada oknum yang melakukan pelemparan dari luar tembok diskotik, sebelum akhirnya diamankan petugas.

Terlihat Gubernur bersama seluruh unsur Forkopimda mengambil jarak untuk menyaksikan proses pembongkaran gedung diskotik. Termasuk juga petugas dari PT PLN yang memutus aliran listrik ke tempat itu.

Saat rombongan beranjak, proses pembongkaran masih berlangsung dengan pengawalan ketat pihak keamanan. Termasuk di lokasi kedua di waktu yang sama, yakni Diskotik Blue Star, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, juga berlangsung proses pembongkaran gedung menggunakan alat berat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
7 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
37 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut

Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

Janji Gubernur Boby dalam Ranperda RPJMD 2025-2029 Sumatra Utara

Janji Gubernur Boby dalam Ranperda RPJMD 2025-2029 Sumatra Utara

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Kompol Satria Nanda yang Curi Barbuk Sabu Divonis Hukuman Mati

Kompol Satria Nanda yang Curi Barbuk Sabu Divonis Hukuman Mati

Polri Percepat Sidang 4 Anggota Polres Nunukan yang Selundupkan Sabu, Bakal Dipecat?

Polri Percepat Sidang 4 Anggota Polres Nunukan yang Selundupkan Sabu, Bakal Dipecat?

Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

Wagub Sumut: ZIS Harus Berdampak pada Ekonomi & Pembangunan

Wagub Sumut: ZIS Harus Berdampak pada Ekonomi & Pembangunan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal
Nasional
32 detik yang lalu

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI
Nasional
6 menit yang lalu

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR
Nasional
11 menit yang lalu

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?
Nasional
14 menit yang lalu

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat
Internasional
18 menit yang lalu

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)