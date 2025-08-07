Bisnis Indonesia Premium
Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

Bobby Nasution berkomitmen memberantas narkoba di Sumut dengan tindakan tegas, mengajak semua pihak bersatu menutup jalur masuk dan menghancurkan sarang narkoba.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:21
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna, Kamis (7/8/2025). Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD dalam menyampaikan laporan dan kebijakan strategis daerah.
Ringkasan Berita
  • Bobby Nasution menegaskan komitmen untuk memberantas narkoba di Sumatera Utara dengan tindakan hukum tegas tanpa toleransi.
  • Ia mengajak seluruh elemen pemerintah, DPRD, TNI, dan Polri untuk menutup ruang gerak dan menghancurkan pusat peredaran narkoba.
  • Koordinasi intensif dengan BNNP dilakukan untuk menutup jalur masuk narkoba, termasuk pelabuhan kecil dan lintasan ilegal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba. Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

“Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 - 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba. Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

“Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

“Pintu-pintu kecil yang selama ini jadi jalur masuk dari luar, seperti dari arah Thailand, harus kita tutup rapat. Tidak boleh ada celah lagi. Kita semua harus waspada dan bertindak,” tambahnya.

Bobby juga mengungkapkan, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sudah dilakukan secara intensif. Seluruh aparat penegak hukum disebut telah sepakat untuk bergerak serentak di lapangan dan menutup celah-celah distribusi narkoba.

“Kita tidak bisa terus-menerus menjadi juara bertahan dalam hal kasus narkoba. Ini saatnya Sumut keluar dari stigma itu. Kami sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan kita tutup,” tegasnya.

Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan di atas kertas. Pelaksanaan di lapangan, menurutnya, harus dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan menyeluruh.

“Dari sisi pencegahan, tentu akan terus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi tugas kita semua,” tutupnya dengan penuh keyakinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

