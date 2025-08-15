Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Akui Kekurangan MBG: Masih Masih Banyak Masalah Manajemen

Prabowo akui masalah manajemen dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski ada kemajuan, termasuk peningkatan kehadiran sekolah dan penciptaan lapangan kerja.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:24
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak masalah manajemen yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan Pidato Kenegaraan di Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8/2025).

"Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar problem ini berjalan baik, pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana," ungkapnya.

Kendati demikian, Prabowo mengapresiasi Badan Gizi Nasional serta seluruh jajarannya yang dinilai olehnya telah bekerja dengan baik.

"Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik, kita lupa ucapkan terima kasih. Kalau yang berbuat salah kita tidak akan lupa-lupa, terus diingat," ucapnya.

Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi masyarakat serta koperasi yang telah bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Penulis : Dany Saputra


