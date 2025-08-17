Bisnis Indonesia Premium
Hasto Sebut Megawati Rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

Sekjen PDIP mengatakan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung bersama para kader.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:47
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpidato di acara Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP yang diselenggarakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). Dok PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berpidato di acara Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP yang diselenggarakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). Dok PDIP

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan merayakan HUT Ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Megawati memperingati HUT RI di Sekolah Partai PDIP karena ingin merayakan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas PDIP.

Di sisi lain, dia mengatakan Megawati akan menjadi inspektur upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP. Sementata itu, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat PDIP Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito sebagai komandan upacara.

"Rencananya Ibu Megawati dijadwalkan tiba di lokasi sebelum pukul 09.00 WIB, dan upacara HUT Kemerdekaan akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB,” ujar Hasto dilansir dari Antara, Minggu (17/8/2025). 

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo menjelaskan para peserta upacara terdiri dari pengurus inti DPD dan PDC PDIP DKI Jakarta, ketua, sekretaris dan bendahara badan atau sayap yang berada dalam naungan PDIP maupun satgas PDIP.

"Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP juga akan hadir, sementara terkait pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih, PDIP bekerja sama dengan Purna Paskibraka," ujar Adhi.

Ia menjelaskan bagi kader PDIP di seluruh tanah air yang ingin menyaksikan peringatan HUT RI di Sekolah Partai PDIP dapat menyaksikan melalui siaran langsung media sosial partai.

"Partai juga mengundang warga sekitar Lenteng Agung untuk ikut menyaksikan dan berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 ini," katanya.

Menurut dia, setelah upacara 17 Agustus akan dilanjutkan dengan sejumlah perlombaan khas 17-an, seperti lomba balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, dan sebagainya.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan. 

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Berita Terbaru

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Nasional
3 menit yang lalu

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo
Nasional
4 menit yang lalu

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI
Nasional
11 menit yang lalu

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
19 menit yang lalu

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara
Humaniora
33 menit yang lalu

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

