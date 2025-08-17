Bisnis Indonesia Premium
Foto Cantiknya Bianca Alessia Christabella Lantang, Pembawa Bendera Merah Putih HUT ke-80 RI

Simak foto Bianca Alessia Christabella Lantang, pelajar SMA Lentera Harapan Tomohon, terpilih sebagai pembawa Bendera Merah Putih pada HUT ke-80 R.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:04
Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA—  Bianca Alessia Christabella Lantang, Paskibraka perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terpilih sebagai pembawa Bendera Merah Putih pada upacara Detik-detik Proklamasi yang digelar di Istana Merdeka pada Minggu pagi (17/8/2025). 

Saat ini, Bianca tercatat sebagai pelajar SMA Lentera Harapan Tomohon. Sebagai cadangan pembawa baki bendera, ditunjuk Nindya Eltsani Fawwaz, Paskibraka putri asal Provinsi Jambi yang merupakan siswi SMAN 2 Kota Sungai Penuh.

Sorotan masyarakat memang berfokus pada sosok Paskibraka pembawa bendera pusaka saat Detik-detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI. Pada tahun ini, Bianca dipercaya untuk membawa bendera Merah Putih yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) telah bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). 

Tahun ini, tim yang mengemban amanah untuk mengibarkan Sang Merah Putih saat HUT ke-80 RI diberi nama “Indonesia Berdaulat.”

Sementara itu, Arka Bintang Is’adkauthar dari Jawa Timur, siswa SMA Al Hikmah Surabaya, didaulat menjadi Komandan Kelompok 8. Tugas pengerek bendera diamanahkan kepada Farrel Argantha Irawan, Paskibraka perwakilan DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di SMA Highscope Indonesia TB Simatupang. Adapun El Rayyi Mujahid Faqih dari Kalimantan Timur, pelajar SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dipercaya sebagai pembentang bendera.

Tugas sebagai Komandan Kelompok 17 adalah Habib Burhan, Paskibraka asal Sumatra Barat. Saat ini, ia bersekolah di SMAN 1 Pancung Soal. Sedangkan AKP Raden Bimo Dwi Lambang, yang kini menjabat sebagai Kapolsek Batuaji, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury yang saat ini menjabat Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.

Penunjukan para anggota Paskibraka ini merupakan simbol pengabdian generasi muda kepada bangsa dan negara. Dari Sabang hingga Merauke, mereka adalah representasi keberagaman yang bersatu di bawah Merah Putih.

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

