Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto pertama kali memperingati Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka dengan mencium bendera Merah Putih pada HUT ke-80 RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk pertama kali memperingati Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka. Momen tak biasa ditunjukkan oleh RI-1 dengan mencium sang saka Merah Putih.

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka pada Minggu (17/8/2025) berlangsung dengan khidmat. Tepat pukul 10.00 WIB, detik-detik Proklamasi dimulai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.

Dentuman meriam menggelegar bergema di langit biru Jakarta. Sangat sakral, dentuman meriam ini sebagai pengingat momentum bersejarah saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan 80 tahun silam.

Seluruh perserta upacara sontak berdiri tegak memberikan penghormatan saat dentuman meriam berbunyi. Suasana pun berubah hening dan penuh khidmat.

Sesaat kemudian, Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara naik ke podium utama. Presiden membacakan kembali teks proklamasi kemerdekaan yang pertama kali dibacakan oleh Proklamator Soekarno 80 tahun lalu.

Selanjutnya inspektur upacara mengajak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan RI. Usai mengheningkan cipta, prosesi pengibaran bendera pun dimulai.

Presiden Prabowo menyerahkan sang saka Merah Putih kepada ke Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Bianca Alessia Christabella Lantang.

Berbeda dengan inspektur upacara sebelumnya, Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Sesaat sebelum diserahkan kepada Bianca Lantang. Prabowo juga sempat merapikan bendera pusaka yang akan dikibarkan saat HUT ke-80 RI.

Berikut ini foto Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka dan Pengibaran Bendera Merah Putih:

DENTUMAN MERIAM PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI: Prajurit TNI menembakan meriam saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa.

Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Seekor merpati hinggap di topi personel militer Indonesia saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Personel militer Indonesia berbaris dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana