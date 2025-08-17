Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto pertama kali memperingati Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka dengan mencium bendera Merah Putih pada HUT ke-80 RI.
Hendri T. Asworo
Hendri T. Asworo - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 11:15
Share
Pembawa baki bendera Merah Putih berjalan menuju tiang bendera dalam upacara pengibaran bendera untuk memperingati Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Pembawa baki bendera Merah Putih berjalan menuju tiang bendera dalam upacara pengibaran bendera untuk memperingati Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk pertama kali memperingati Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka. Momen tak biasa ditunjukkan oleh RI-1 dengan mencium sang saka Merah Putih.

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka pada Minggu (17/8/2025) berlangsung dengan  khidmat. Tepat pukul 10.00 WIB, detik-detik Proklamasi dimulai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali. 

Dentuman meriam menggelegar bergema di langit biru Jakarta. Sangat sakral, dentuman meriam ini sebagai pengingat momentum bersejarah saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan 80 tahun silam. 

Seluruh perserta upacara sontak berdiri tegak memberikan penghormatan saat dentuman meriam berbunyi. Suasana pun berubah hening dan penuh khidmat.

Sesaat kemudian, Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara naik ke podium utama. Presiden membacakan kembali teks proklamasi kemerdekaan yang pertama kali dibacakan oleh Proklamator Soekarno 80 tahun lalu. 

Selanjutnya inspektur upacara mengajak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan RI. Usai mengheningkan cipta, prosesi pengibaran bendera pun dimulai.

Baca Juga

Presiden Prabowo menyerahkan sang saka Merah Putih kepada ke Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Bianca Alessia Christabella Lantang.

Berbeda dengan inspektur upacara sebelumnya, Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Sesaat sebelum diserahkan kepada Bianca Lantang. Prabowo juga sempat merapikan bendera pusaka yang akan dikibarkan saat HUT ke-80 RI.

Berikut ini foto Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka dan Pengibaran Bendera Merah Putih:

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

DENTUMAN MERIAM PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI: Prajurit TNI menembakan meriam saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium duplikat Bendera Merah Putih saat diserahkan kepada Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa.

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Paskibraka pembawa baki Bianca Alessia Christabella membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih untuk dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). HUT Ke-80 RI tersebut mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Seekor merpati hinggap di topi personel militer Indonesia saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Personel militer Indonesia berbaris dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hendri T. Asworo
Editor : Hendri T. Asworo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
19 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
20 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Fahri Hamzah Soroti Makna Angka 8 di HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI
Nasional
6 menit yang lalu

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI
Nasional
30 menit yang lalu

Manuver Pesawat Tempur Jupiter Aerobatic TNI AU saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI
Nasional
34 menit yang lalu

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur
Nasional
35 menit yang lalu

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer
Nasional
40 menit yang lalu

Meriah! Upacara HUT ke-80 RI di Istana Hadirkan Kolaborasi Musik, Budaya, dan Atraksi Militer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
8+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI