HUT ke-80 RI: Antrean Warga Bernuansa Merah Putih Warnai Semarak Istana Merdeka

Perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka disambut antusias ribuan warga antusias hadir sejak pagi, mengenakan pakaian adat dan nuansa merah putih.

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung meriah dan khidmat. Sejak dini hari ribuan warga dari berbagai penjuru Indonesia mulai berdatangan dan mengantre di sekitar area istana.

Pukul 06.00 WIB, antrean sudah mulai terbentuk rapi di pintu-pintu masuk, menunjukkan antusiasme masyarakat yang luar biasa untuk menjadi bagian dari perayaan nasional ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis suasana penuh semangat dari wajah para peserta upacara. Mereka datang mengenakan berbagai macam pakaian, mulai dari jas formal dan batik, hingga kebaya dan pakaian adat yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara.

Warna merah dan putih mendominasi pemandangan, baik dari pakaian, aksesori, hingga atribut yang dibawa para pengunjung. Bendera kecil dikibarkan, pita merah putih menghiasi rambut anak-anak, dan selendang berwarna senada melingkar di leher ibu-ibu.

Suasana HUT RI ke-80 di Istana Negara/Akbar Evandio

“Saya datang dari Semarang naik kereta semalam. Ingin sekali merasakan langsung suasana 17 Agustus di Istana Merdeka,” ujar Irfan yang hadir mengenakan beskap lengkap dengan blangkon.

Upacara detik-detik proklamasi nantinya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri, duta besar negara sahabat, tokoh-tokoh nasional, dan ribuan undangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Keamanan selama acara berlangsung pun berjalan tertib. Ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan petugas protokol dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Para pengunjung pun tampak tertib dan kooperatif, meski harus melewati beberapa lapisan pemeriksaan sebelum masuk ke area istana.

“Ini pertama kalinya saya ikut upacara di Istana. Tak sabar sekali saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Saya menangis,” ujar Clorinda Rahmania Revan, seorang siswi asal Padang yang datang bersama orang tuanya.