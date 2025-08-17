145 Kuda Kawal Kirab Pembawa Bendera & Teks Proklamasi di HUT ke-80 RI

Perayaan HUT ke-80 RI dimeriahkan 145 kuda mengawal kirab bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka, dengan kereta kencana Garuda Prabayaksa.

Bisnis.com, JAKARTA – Ada yang menarik dalam perayaan hari kemerdekaan ke-80 RI tahun ini. Pasalnya, terdapat 145 pasukan berkuda yang turut mengikuti iringan dari kirab pengantar bendera negara sang Merah Putih dan teks proklamasi.

Sebanyak 145 kuda ini didatangkan khusus untuk perayaan hari kemerdekaan ke-80 RI tahun ini. 145 pasukan berkuda tampak mulai bergerak dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, sebagaimana dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (17/8/2025).

Selain 145 pasukan berkuda, satu hal yang menjadi highlight dari kirab ini adalah kereta kencana yang membawa bendera negara sang Merah Putih dan teks proklamasi.

Adapun kereta kencana tersebut diketahui bernama Garuda Prabayaksa, yang merupakan gabungan dari dua kata yakni Prabadan Yaksa yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang.

Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta khusus untuk hari ulang tahun ke-80 RI. Materialnya sendiri menggunakan dua material yang berbeda yakni kayu jati dan juga besi.

Besi baja yang ditempa ini menunjukkan atau memfilosofikan bahwa Indonesia sebagai bangsa akan semakin kuat jika ditempa sama seperti besi baja.

Mengacu pada Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dirilis Kemensetneg, berikut adalah susunan rangkaian acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu, (17/8/2025) di Istana Merdeka.

07.00 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Istana Merdeka: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi

07.25 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian

10.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI

15.30 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian

17.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih

19.30 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Jl M.H. Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia-Semanggi: Karnaval Bersatu Kemerdekaan (Waktu menyesuaikan) di Istana Negara: Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI