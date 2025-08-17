Bisnis Indonesia Premium
Intip Detail Kereta Kencana Garuda Prabayaksa, Saat Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi

Kereta kencana Garuda Prabayaksa, simbol kekuatan Indonesia, mengantar bendera Merah Putih dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka pada HUT ke-80 RI.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:58
Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 membawa baki duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi menaiki Kereta Kencana Garuda Prabayeksa saat Kirab Merah Putih HUT ke-80 Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 membawa baki duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi menaiki Kereta Kencana Garuda Prabayeksa saat Kirab Merah Putih HUT ke-80 Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Kereta kencana Garuda Prabayaksa mencuri perhatian selama prosesi kirab pengantar bendera negara sang Merah Putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Kereta kencana yang membawa bendera Merah Putih dan teks proklamasi ke Istana Merdeka ini bernama Garuda Prabayaksa, yang merupakan gabungan dari dua kata yakni Prabadan Yaksa yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang.

Dibuat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kereta kencana Garuda Prabayaksa ini khusus untuk perayaan kemerdekaan ke-80 RI.

Terlihat tangguh dan kuat, kereta kencana Garuda Prabayaksa menggunakan dua material yakni kayu jati dan juga besi.

Mengutip Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (17/8/2025), besi baja yang ditempa ini memfilosofikan bahwa Indonesia sebagai bangsa akan semakin kuat jika ditempa sama seperti besi baja.

Mengacu pada Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dirilis Kemensetneg, berikut adalah susunan rangkaian acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu, (17/8/2025) di Istana Merdeka.

07.00 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Istana Merdeka: Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi

07.25 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian

10.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI

15.30 WIB di Halaman Istana Merdeka: Pertunjukan Kesenian

17.00 WIB di Halaman Istana Merdeka: Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih

19.30 WIB di Monumen Nasional (Monas)-Jl M.H. Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia-Semanggi: Karnaval Bersatu Kemerdekaan (Waktu menyesuaikan) di Istana Negara: Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Topik

