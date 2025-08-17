Dari Supir Bajaj hingga Pedagang Es Teh jadi Tamu Undangan Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Presiden Prabowo mengundang berbagai lapisan masyarakat, termasuk supir bajaj dan pedagang es teh, untuk menghadiri upacara bendera di Istana Negara pada peringatan ke-80 Kemerdekaan RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Minggu (17/08/2025), Istana Kepresidenan Jakarta akan menjadi saksi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengundang rakyat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk secara langsung ikut serta dalam momen sakral tersebut untuk mengikuti upacara bendera di Istana negara.

Di antara masyarakat yang diundang, ada Edi Sutrisno, seorang supir bajaj asal Solo yang sehari-hari mencari nafkah di jalanan Jakarta. Ia tidak henti mengucap syukur saat pertama kali menerima undangan untuk hadir secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Alhamdulillah, bisa dapat undangan langsung dari Presiden. Biasanya saya hanya melihat Istana dari balik bajaj, kali ini bisa masuk untuk ikut menghormati para pahlawan,” ungkapnya.

Senada, rasa bangga juga dirasakan Achmad Baicquni, pramudi Transjakarta yang baru enam bulan bertugas. Achmad tidak menyangka dirinya diberikan kesempatan oleh Presiden Prabowo ke Istana besok.

“Saya kaget banget ketika dapat undangan ini. Rasanya tidak percaya bisa hadir langsung di Istana. Terima kasih Pak Prabowo sudah memberi kesempatan,” tuturnya.

Hal serupa turut disampaikan Siti Kholiso, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang sehari-hari menyapu di sekitar Istana Merdeka. “Biasanya saya hanya bekerja di luar pagar. Kali ini saya diundang resmi sebagai tamu. Terima kasih banyak Pak Presiden,” ucapnya penuh haru.

Dengan hadirnya berbagai lapisan masyarakat esok hari, upacara di Istana Kepresidenan Jakarta diharapkan dapat menjadi simbol bahwa kemerdekaan adalah hak bersama yang dirayakan dengan kebersamaan dan kesetaraan.

Sementara itu, selama dua tahun terakhir berjualan es teh di kawasan Stasiun Juanda, Faizal Zikri tak pernah membayangkan bisa mendapat undangan ke Istana Merdeka. “Senang banget bakal bisa ketemu Bapak Prabowo. Semoga Indonesia selalu aman, sehat, dan penuh berkah,” ungkapnya.

Bagi para petani di Karawang seperti Omo Ahmad dan Rohman Permana, kesempatan ini bukan sekadar undangan, tetapi bentuk penghargaan. Rohman menyebutnya “bagaikan mimpi” dan berharap pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan, menstabilkan harga padi dan pupuk, serta mempermudah akses alat pertanian modern.

Dari bibir pantai Marunda, suara nelayan pun ikut terdengar. Rana mengungkapkan keinginannya agar laut kembali bersih dari limbah, sehingga nelayan bisa melaut dengan tenang. Kubil, Ketua Koperasi Nelayan Marunda Makmur, menambahkan, “Baru kali ini nelayan kecil diundang ke Istana. Harapan kami, Pak Presiden selalu ingat nelayan kecil yang punya banyak keluhan,” ucapnya.

Tak ketinggalan, Burhan Aman, salah satu perwakilan buruh yang mendapatkan undangan, menyebut momen ini sebagai sejarah baru. “Sudah puluhan tahun buruh tak diundang ke Istana. Kami bangga sekali. Harapan kami, Pak Presiden terus memperhatikan kaum kecil,” ujarnya