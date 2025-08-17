Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Presiden Prabowo berterima kasih dan bangga atas upacara HUT ke-80 RI yang tertib, melibatkan Paskibraka 'Indonesia Bersatu' dari berbagai daerah.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:53
Presiden Prabowo Subianto menerima duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dari petugas pembawa baki Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Presiden Prabowo Subianto menerima duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dari petugas pembawa baki Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA — Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih telah selesai dilaksanakan sore ini, Minggu (17/8/2025). Presiden Prabowo Subianto pun mengucapkan terima kasih dan menyampaikan kebanggaannya atas pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI itu.

Usai menerima kembali Sang Saka Merah Putih dari Paskibraka 'Indonesia Bersatu', Prabowo sebagai Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Upacara.

Sebelum kembali ke tempatnya dari Mimbar Kehormatan, Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas terselenggarakannya upacara Detik-Detik Proklamasi sejak pagi tadi, hingga Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih.

"Saya ingin ucapkan terima kasih saya penghargaan saya kepada seluruh peserta upacara dari pagi sampai sore hari ini," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemudian, Presiden ke-8 RI itu mengutarakan rasa bangganya kepada para petugas dan peserta yang telah mengikuti upacara dengan tertib.

"Saudara-saudara laksanakan upacara dengan tertib dengan semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih," tuturnya.

Adapun petugas upacara meliputi di antaranya Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 'Indonesia Bersatu' yang didaulat melaksanakan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih.

Sebelum itu, bertindak sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih yakni Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo.

Kemudian, posisi Komandan Kompi Paskibraka dipegang oleh Kapten Inf Xandy Dharwika Hutagaol, yang saat ini menjabat sebagai Kasiren Grup 1 Kopassus.

Adapun tugas sebagai pembawa baki Sang Merah Putih dipercayakan kepada Aliah Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Siswi SMA Negeri 14 Makassar itu akan membawa baki bendera saat prosesi berlangsung.

Sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk Sultana Najwa, putri asal Provinsi DKI Jakarta yang bersekolah di SMAN 82 Jakarta Selatan.

Prosesi penurunan bendera turut dijalankan oleh I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dari Provinsi Bali. Pelajar SMA Negeri 9 Denpasar tersebut dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8.

Sementara itu, tugas pengerek bendera diemban oleh Hilton Pratama Mantong dari Sulawesi Barat yang kini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju.

Adapun peran pembentang bendera dijalankan oleh Muhammad Ghaalib Al Ghifari, pelajar SMA Kebangsaan asal Provinsi Lampung.

Sedangkan untuk posisi Komandan Kelompok 17, dipercayakan kepada Adinata Kurniawan Harahap dari Sumatra Utara, siswa SMA Ip Adzkia Medan.

Tampilnya Tim Paskibraka 'Indonesia Bersatu' sore ini menjadi simbol kuat semangat persatuan bangsa. Dari berbagai daerah di Tanah Air, generasi muda Indonesia memperlihatkan kebanggaan dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Restu Wahyuning Asih

