Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Menlu AS Marco Rubio ucapkan selamat HUT ke-80 RI, tekankan komitmen AS-Indonesia dalam demokrasi, perdagangan, dan keamanan, serta kerja sama dengan Presiden Prabowo.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:39
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sesi kerja para gubernur di Ruang Makan Kenegaraan Gedung Putih di Washington, DC, AS, Jumat, 21 Februari 2025. /Bloomberg-Francis Chung
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sesi kerja para gubernur di Ruang Makan Kenegaraan Gedung Putih di Washington, DC, AS, Jumat, 21 Februari 2025. /Bloomberg-Francis Chung

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio memberikan ucapan selamat atas peringataan kemerdekaan Indonesia ke-80 yang jatuh pada Minggu (17/8/2025).

“Atas nama rakyat Amerika Serikat, saya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-80,” kata Marco dalam pernyataannya, dikutip Minggu (17/8/2025).

Sebagai mitra strategis, Marco menyebut bahwa Pemerintah AS sangat menghargai hubungan baik dengan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merupakan suatu bangsa yang berbagi komitmen yang sama dengan AS terhadap prinsip-prinsip demokratis dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Atas dasar landasan yang kokoh ini, Marco menyebut bahwa AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang penting seperti energi, perdagangan, teknologi informasi, dan keamanan.

Pemerintah AS menantikan kerja sama yang erat dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami menantikan kerja sama yang erat dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat Amerika dan Indonesia,” ujarnya.

Menutup pernyataanya, Marco menyampaikan salam hangatnya kepada masyarakat Indonesia.

“Dalam rangka perayaan 76 tahun hubungan diplomatik antara negara kita, saya menyampaikan salam hangat saya kepada rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

