Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

PDIP dinilai terbiasa berperan ganda sebagai oposisi dan koalisi, mencari keseimbangan politik di pemerintahan Prabowo-Gibran, demi kepentingan rakyat.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 21:36
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) memberi sambutan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) memberi sambutan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI-Perjuangan dinilai terbiasa hidup di dua alam seperti menjadi oposisi terkadang juga bisa jadi koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bahwa hal tersebut biasa dilakukan oleh PDI-P untuk mencari aman agar tidak disikat oleh partai penguasa.

"PDIP itu partai yang sudah terbiasa di dua alam," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga menyarankan seharusnya PDI-P sebagai partai yang memiliki jutaan kader di Tanah Air mempertegas sikap politiknya, sehingga seluruh kader yang ada di akar rumput tidak kebingungan.

"PDIP tegas saja sebaiknya, mau jadi apa? Oposisi atau koalisi?," katanya.

Pangi menilai bahwa sikap oposisi yang kini dimainkan PDIP adalah oposisi konstruktif di mana oposisi tersebut dibuat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Menurut Pangi, oposisi jenis tersebut tetap akan memberikan kritik secara objektif dan tetap mengapresiasi pemerintah apabila kebijakan yang diambil sesuai undang-undang.

"Inilah jenis oposisi yang dimainkan PDIP. PDIP selama ini akan tetap mendukung program pemerintah namun tetap kritis kalau tidak berpihak wong cilik," katanya.

DPP PDI-Perjuangan masih bimbang dengan sikap politiknya di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka antara menjadi oposisi murni atau koalisi.

Pasalnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menjadi oposisi atau penyeimbang pihak pemerintah baik secara ideologis maupun teknokratis. 

Namun di sisi lain, menurut Hasto, PDI-P tetap akan mendukung semua kebijakan Prabowo-Gibran yang menyentuh rakyat secara langsung.

"Jadi posisi kami menjadi penyeimbang secara ideologis, teknokratis sekaligus mendukung kebijakan yang pro rakyat," tuturnya di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta, Minggu (17/8).

Menurut Hasto, sikap politik PDI-P tersebut sudah disampaikan langsung oleh PDI-P ketika menggelar Kongres PDI-P ke-6 di Bali beberapa waktu lalu.

"Sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu sudah sangat jelas," katanya

Hasto pun memastikan PDI-P bakal terus mengawal sistem demokrasi di Tanah Air karena demokrasi yang sehat butuh check and balance.

"Kita tetap akan bersikap kritis, karena kan demokrasi memang membutuhkan check and balance," ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

