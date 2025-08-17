Bisnis Indonesia Premium
Bebas Bersyarat, Setnov Tetap Wajib Lapor hingga 2029

Setya Novanto bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025, namun wajib lapor hingga 2029. Ia aktif dalam program kemandirian dan klinik hukum.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 23:29
Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10). (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)
Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10). (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

Bisnis.com, JAKARTA -- Terpidana kasus korupsi KTP elektronik atau E-KTP, Setya Novanto alias Setnov resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada 16 Agustus 2025.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi mengatakan meskipun telah bebas, Setnov tetap harus wajib lapor sampai 2029.

"Dia melaporkan ke lapas yang ada terdekat itu bisa, ke Bandung juga bisa. Ya sebulan sekali [wajib lapor hingga 2029]," ujarnya, Minggu (17/8/2025).

Bebasnya mantan Ketua DPR RI itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025. Status Setnov berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung.

Adapun Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti menjabarkan bahwa salah satu alasan Setnov dapat menghirup udara bebas di luar penjara adalah menjadi inisiator klinik hukum.

"Aktif dalam program kemandirian di bidang pertanian dan perkebunan, dan inisiator program klinik hukum di Lapas Sukamiskin," jelasnya.

Setnov juga telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Diketahui, masa penahanan Setnov telah dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.

Di sisi lain, Setnov telah membayar denda sebesar Rp500 juta dan membayar uang pidana pengganti Rp43 miliar dengan sisa Rp5,3 miliar subsider 2 bulan 15 hari.

Rika menekankan bahwa pemberian keringanan hukum berlaku untuk seluruh narapidana jika dirasa memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu jadi pertimbangan dan semua warga binaan yang diberikan program kebebasan bersyarat. Itu juga dicek pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Jadi bukan hanya Setnov," paparnya. 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Edi Suwiknyo

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?
Internasional
4 menit yang lalu

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

Bebas Bersyarat, Setnov Tetap Wajib Lapor hingga 2029
Hukum
1 jam yang lalu

Bebas Bersyarat, Setnov Tetap Wajib Lapor hingga 2029

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas
Nasional
1 jam yang lalu

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Momen Prabowo Saksikan Para Menteri Naik Truk di Karnaval HUT ke 80 Kemerdekaan
Nasional
2 jam yang lalu

Momen Prabowo Saksikan Para Menteri Naik Truk di Karnaval HUT ke 80 Kemerdekaan

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam
Nasional
2 jam yang lalu

Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

