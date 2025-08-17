Karnaval HUT RI Bakal Dimeriahkan Judika hingga Armada, Ini Daftar Lokasinya

Karnaval HUT ke-80 RI di Jakarta dimeriahkan Judika, Armada, dan lainnya di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Bisnis.com, JAKARTA — Panggung Pesta Rakyat dan karnaval dalam rangka HUT ke-80 RI digelar di sejumlah titik lokasi di DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI mengumumkan bahwa panggung tersebut akan menampilkan sejumlah musisi ternama mulai dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

Berdasarkan unggahan Instagram @republikindonesia, panggung pesta rakyat tersebar di Monumen Nasional (Monas), Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Dukuh Atas, serta Gedung Sampoerna Strategic.

Panggung di Monas berlangsung mulai pukul 08.00, sedangkan panggung di Bundaran HI dibuka sejak pukul 12.00.

Sementara itu, panggung di Sarinah, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic berlangsung mulai pukul 16.00 WIB. Pentas di seluruh panggung dijadwalkan berakhir pada pukul 23.00 WIB.

Panggung hiburan untuk merayakan HUT RI ini bakal dimeriahkan oleh sejumlah artis dan penyanyi seperti Armada, Judika, Nella Kharisma hingga sederet artis lainnya.

Selain panggung pesta rakyat, pemerintah juga menyelenggarakan karnaval kemerdekaan, pertunjukan drone dan kembang api, lomba khas 17-an, pengumpulan sampah, hingga beragam pertunjukan untuk memeriahkan delapan dekade Tanah Air merdeka.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengumumkan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah titik di DKI Jakarta menyusul pergelaran tersebut.

Mengutip akun X/Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan karnaval, pesta rakyat, dan pesta kembang api akan berlangsung di ruas Jalan Medan Merdeka Barat sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan M.H. Thamrin.

“Untuk itu, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai,” cuit akun @TMCPoldaMetro.

Berikut daftar lokasi panggung pesta rakyat HUT ke-80 RI di Jakarta, Minggu (17/8/2025):

- Monas (08.00–23.00 WIB) menampilkan NTRL, D’Masiv, Ayu Ting Ting, Judika

- Sarinah (16.00–23.00 WIB) menampilkan Endah Laras, RAN, Element

- Bundaran HI (12.00–23.00 WIB) menampilkan Nella Kharisma, Wika Salim, Ucup Pop feat Sintya Marisca

- Dukuh Atas (16.00–23.00 WIB) menampilkan Laid This Night, Happy Asmara

- Sampoerna Strategic (16.00–23.00 WIB) menampilkan Putri Ariani, Via Vallen, Atta Halilintar & Aurel Hermansyah, Armada