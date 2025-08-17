Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dasco Puji Prabowo di HUT ke-80 RI, Tradisi Baru Presiden Bacakan Proklamasi

Presiden Prabowo membacakan naskah Proklamasi di HUT ke-80 RI, Dasco sebut hal itu pertama kali dilakukan oleh Presiden.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:10
Share
Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberi hormat dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberi hormat dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025), memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan pada hari ini dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu, ada kekuatan alutsista kita dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco kepada wartawan.

Menurut Dasco, hal yang paling bersejarah tahun ini adalah dibacakannya teks Proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Biasanya, pembacaan teks Proklamasi dilakukan oleh pimpinan MPR atau DPR, namun kali ini untuk pertama kalinya presiden sendiri yang membacakannya dalam upacara HUT RI.

“Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” ujarnya.

Selain itu, Dasco juga menyoroti penampilan Presiden Prabowo yang tampil menggunakan busana adat Melayu dalam upacara bersejarah tersebut.

Baca Juga

“Beliau pakai adat Melayu,” pungkas Dasco singkat.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
2 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
4 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Potret Khidmat Detik-Detik Proklamasi dan Momen Perdana Prabowo Cium Merah Putih

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Ucapkan Terima Kasih dan Bangga atas Upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari
Hukum
14 menit yang lalu

Bebas Bersyarat, Setya Novanto Keluar dari Lapas Sukamiskin, Dapat Remisi 28 Bulan 15 Hari

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka
Nasional
21 menit yang lalu

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna
Nasional
26 menit yang lalu

Upacara Kemerdekaan, Panglima TNI Sebut Pengibaran Bendera HUT ke-80 RI Sempurna

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI
Nasional
29 menit yang lalu

Terungkap! Makna Kalung Melati yang Dikenakan Prabowo di HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Prosesi Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

3

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

4

Nama 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara

5

Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI