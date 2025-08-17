Dasco Puji Prabowo di HUT ke-80 RI, Tradisi Baru Presiden Bacakan Proklamasi

Presiden Prabowo membacakan naskah Proklamasi di HUT ke-80 RI, Dasco sebut hal itu pertama kali dilakukan oleh Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025), memiliki nuansa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan pada hari ini dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu, ada kekuatan alutsista kita dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco kepada wartawan.

Menurut Dasco, hal yang paling bersejarah tahun ini adalah dibacakannya teks Proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Biasanya, pembacaan teks Proklamasi dilakukan oleh pimpinan MPR atau DPR, namun kali ini untuk pertama kalinya presiden sendiri yang membacakannya dalam upacara HUT RI.

“Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan,” ujarnya.

Selain itu, Dasco juga menyoroti penampilan Presiden Prabowo yang tampil menggunakan busana adat Melayu dalam upacara bersejarah tersebut.

“Beliau pakai adat Melayu,” pungkas Dasco singkat.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

