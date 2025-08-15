Bisnis Indonesia Premium
Mendadak Gibran Ganti Warna Dasi Karena Sama dengan Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Wapres Gibran mengganti dasi merahnya menjadi biru di Sidang Tahunan MPR, senada dengan Presiden Prabowo, yang menyampaikan pidato kenegaraan perdananya.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:55
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka./Tangkapan layar TV parlemen
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka./Tangkapan layar TV parlemen

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengganti dasinya saat hadir di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Gibran tiba di kompleks Senayan DPR RI, sekitar pukul 08.20 WIB. Dia disambut oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Awalnya, Gibran terlihat mengenakan jas abu lengkap dengan dasi merah. Namun, dasi Gibran telah berubah warna menjadi biru setelah memasuki ruang sidang tahunan.

Adapun, dasi itu senada dengan warna dasi yang dikenakan Presiden Prabowo Subianto yang tiba pada pukul 08.33 WIB.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kehadiran Prabowo disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Baca Juga

Orang nomor satu di Indonesia itu nantinya akan menyampaikan pidato kenegaraan yang berisi evaluasi kinerja pemerintahan selama hampir 10 bulan masa jabatannya, sekaligus memaparkan arah kebijakan ke depan. Hal ini merupakan pidato kenegaraan perdana Prabowo sebagai Presiden RI.

Di samping itu, sidang ini dihadiri oleh para anggota DPR, DPD, dan MPR, pimpinan lembaga negara, perwakilan negara sahabat, serta undangan lainnya.

Momen ini dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memaparkan capaian, tantangan, dan prioritas pembangunan menuju tahun 2026.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
