Souvenir HUT ke-80 RI di Istana Negara, Ada Buku Rekam Foto Prabowo

Perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka menghadirkan souvenir eksklusif, termasuk buku foto Prabowo, topi, handuk, kaos, kipas, dan majalah edisi khusus.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:09
Souvenir HUT ke-80 RI di Istana Negara, Ada Buku Rekam Foto Prabowo/Bisnis. AKbar Evandio
Souvenir HUT ke-80 RI di Istana Negara, Ada Buku Rekam Foto Prabowo/Bisnis. AKbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka tidak hanya diramaikan oleh upacara dan pertunjukan budaya, tetapi juga oleh kehadiran berbagai souvenir eksklusif yang dibagikan kepada para undangan dan peserta yang hadir.

Souvenir-souvenir ini bukan sekadar buah tangan, tapi menjadi simbol kenangan atas momentum bersejarah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Nuansa merah putih yang kental terlihat dalam hampir semua item, memperkuat pesan nasionalisme dan persatuan yang menjadi tema utama perayaan tahun ini.

Salah satu yang menarik perhatian adalah topi bertuliskan “RI-80”. Desainnya sederhana dengan warna coklat layaknya warna Safari yang biasa dikenakan Kepala negara.

Selain topi, handuk berukuran sedang juga menjadi souvenir unggulan yang dihiasi bordiran angka “80”.

Tak ketinggalan dua jenis kaos edisi terbatas—satu bernuansa formal dengan lambang negara, dan satu lagi bergaya kasual.

Mengantisipasi panasnya cuaca saat upacara, panitia juga menyediakan kipas lipat yang turut menjadi cinderamata.

Selain itu, majalah edisi khusus HUT ke-80 RI juga dibagikan. Di dalamnya terdapat artikel sejarah kemerdekaan, profil tokoh bangsa, kilas balik peringatan HUT RI dari tahun ke tahun, serta dokumentasi perayaan tahun ini.

Souvenir yang paling menonjol dari sisi konten adalah buku dan alat tulis. Sebuah notebook elegan berlogo resmi HUT RI ke-80.

Namun yang paling istimewa adalah buku berjudul ‘Rekaman Foto Sang Patriot’, yang berisi dokumentasi visual perjalanan Prabowo Subianto. Buku ini menyajikan potret-potret eksklusif Prabowo dari masa muda hingga perannya sebagai Presiden Ke-8 RI.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Mia Chitra Dinisari

