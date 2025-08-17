Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Freeport Indonesia Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Kota

PT Freeport Indonesia merayakan HUT ke-80 RI dengan upacara serentak di 6 kota, diikuti 2.824 peserta, dipimpin oleh Tony Wenas, dan disiarkan di YouTube.
Rahayuningsih
Rahayuningsih - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:54
Share
Upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI oleh PT Freeport Indonesia./ https://m.youtube.com/@freeportindonesia
Upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI oleh PT Freeport Indonesia./ https://m.youtube.com/@freeportindonesia

Bisnis.com, TEMBAGAPURA – PT Freeport Indonesia menggelar upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI secara langsung dan serentak di enam wilayah operasional.

Upacara tersebut berlangsung secara serentak di Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Smelter Gresik, PT Smelting Gresik, dan Jakarta yang diikuti oleh 2.824 peserta upacara.

Kegiatan upacara memperingati HUT ke-80 RI oleh PT Freeport Indonesia ini bisa secara langsung di link youtube https://m.youtube.com/@freeportindonesia

Bertindak sebagai inspektur upacara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Rangkaian kegiatan HUT ke-80 kemerdekaan RI juga diikuti dengan gelaran tarian kolosal berjudul Bergerak Bersama dari Hulu ke Hilir untuk Indonesia Maju, yang dibawakan oleh 500 orang secara bersamaan dari Tembagapura hingga Gresik.

Tarian tersebut membawa pesan dari Dataran Tinggi Papua Tengah di mana proses penambangan mineral tembaga dilakukan di hulu dan mengalir hingga ke hilir di pabrik pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur memberikan manfaat bagi Papua dan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahayuningsih
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
17 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
18 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

Bahlil: Perpanjangan IUPK Freeport Belum Ada Keputusan

Bahlil: Perpanjangan IUPK Freeport Belum Ada Keputusan

Manuver Emiten Prajogo Pangestu Petrosea (PTRO) Sasar Tambang Nikel dan Emas

Manuver Emiten Prajogo Pangestu Petrosea (PTRO) Sasar Tambang Nikel dan Emas

Bos PTFI: Negosiasi Pemerintah Tambah Saham Freeport 10% Masih Berlanjut

Bos PTFI: Negosiasi Pemerintah Tambah Saham Freeport 10% Masih Berlanjut

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
Nasional
3 menit yang lalu

Setelah Beberapa Kali Absen, SBY Akhirnya Ikut Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo
Nasional
4 menit yang lalu

Menlu AS Marco Rubio Ucapkan Selamat HUT ke-80 RI, Janji Pererat Hubungan di Era Presiden Prabowo

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI
Nasional
12 menit yang lalu

Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI
Nasional
20 menit yang lalu

Filosofi Kirab Bendera Pusaka yang jadi Sorotan Peringatan HUT ke-80 RI

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara
Humaniora
34 menit yang lalu

Kisah Haru Perjalanan Abraham Sarau dan Paulus Gregorius jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

4

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

5

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Langit Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Upacara 17 Agustus di Istana Negara

2

Bertemu Trump di Alaska, Vladimir Putin: Tepat Waktu dan Bermanfaat!

3

Profil Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, Pemimpin Upacara 17 Agustus di Istana Negara

4

Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

5

76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus