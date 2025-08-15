Menkomdigi Meutya Hafid Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Meutya Hafid hadir di Sidang Tahunan MPR 2025, di mana Presiden Prabowo akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terpantau hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto terpantau telah memasuki area Kompleks Senayan DPR RI. Termasuk Meutya Hafid yang terpantau hadir pada pukul 08.24 WIB dan diikuti dengan Menperin Agus Gumiwang pada 08.25.

Meutya berjalan perlahan dengan mengenakan kebaya bernuansa merah muda alias pink. Dirinya sempat berhenti di depan pintu masuk gedung untuk mengabadikan momen tersebut.

Pasalnya tak selang berapa lama dari kehadirannya, Presiden Prabowo hadir pada pukul 08.35 yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, sejumlah menteri ekonomi sudah lebih dahulu hadir. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba sekitar pukul 07.50 WIB, bersamaan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Dia tampak mengenakan kebaya berwarna uang kecoklatan, dengan aksesoris motif bunga di dada kiri dan selendang di bahu kanan.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar WIdyasanti hadir pada pukul 08.11 WIB, dilanjutkan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terpantau hadir pada pukul 08.16 WIB, tanpa didampingi sang istri.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy hadir pada pukul 08.19 WIB.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan untuk pertama kali di masa jabatannya sebagai RI 1 pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI).

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan ada dua pidato kenegaraan yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu Pidato Kenegaraan saat Sidang Istimewa MPR/DPR RI dan Nota Keuangan terkait postur rancangan APBN 2026.

"Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan," kata Hasan Nasbi di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, lanjutnya, pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.