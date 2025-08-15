Bisnis Indonesia Premium
Menkomdigi Meutya Hafid Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Meutya Hafid hadir di Sidang Tahunan MPR 2025, di mana Presiden Prabowo akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:11
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terpantau hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025). 

Berdasarkan pantauan Bisnis, para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto terpantau telah memasuki area Kompleks Senayan DPR RI. Termasuk Meutya Hafid yang terpantau hadir pada pukul 08.24 WIB dan diikuti dengan Menperin Agus Gumiwang pada 08.25. 

Meutya berjalan perlahan dengan mengenakan kebaya bernuansa merah muda alias pink. Dirinya sempat berhenti di depan pintu masuk gedung untuk mengabadikan momen tersebut. 

Pasalnya tak selang berapa lama dari kehadirannya, Presiden Prabowo hadir pada pukul 08.35 yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Sebelumnya, sejumlah menteri ekonomi sudah lebih dahulu hadir. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba sekitar pukul 07.50 WIB, bersamaan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Dia tampak mengenakan kebaya berwarna uang kecoklatan, dengan aksesoris motif bunga di dada kiri dan selendang di bahu kanan.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar WIdyasanti hadir pada pukul 08.11 WIB, dilanjutkan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terpantau hadir pada pukul 08.16 WIB, tanpa didampingi sang istri. 

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy hadir pada pukul 08.19 WIB. 

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan untuk pertama kali di masa jabatannya sebagai RI 1 pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI). 

Sebelumnya, Kepala Kantor  Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan ada dua pidato kenegaraan yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu Pidato Kenegaraan saat Sidang Istimewa MPR/DPR RI dan Nota Keuangan terkait postur rancangan APBN 2026.

"Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan," kata Hasan Nasbi di  Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, lanjutnya, pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh
Nasional
28 detik yang lalu

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam
Nasional
4 menit yang lalu

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima
Nasional
9 menit yang lalu

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
20 menit yang lalu

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

