Petugas Damkar Bersihkan Sisa Batu dan Gas Air Mata di Depan Mako Brimob Kwitang

Petugas Damkar bersihkan sisa gas air mata di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat usai bentrokan sejak Kamis malam hingga Minggu malam.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 13:19
Petugas pemadam kebakaran bersama angin TNI menyemprotkan air di jalan yang berada di kawasan Mako Brimob Kwitang Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan
Petugas pemadam kebakaran bersama angin TNI menyemprotkan air di jalan yang berada di kawasan Mako Brimob Kwitang Jakarta, Minggu (31/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

Bisnis.com, JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran (Damkar) ikut membersihkan jalanan di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat untuk menghilangkan sisa-sisa gas air mata usai bentrokan beberapa hari silam. 

Berdasarkan pantauan Antara, kondisi terkini di kawasan Mako Brimob Kwitang sudah berangsur normal, meski masih dijaga oleh ratusan anggota TNI.

"Penyemprotan untuk menghilangkan sisa gas air mata," kata seorang petugas Damkar saat membersihkan jalanan di depan Mako Brimob Kwitang dilansir dari Antara pada Minggu (31/8/2025). 

Penyemprotan jalan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu oleh anggota TNI yang saat ini sedang berjaga di kawasan tersebut.

Petugas Damkar menggunakan empat mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa gas air mata yang masih menempel di jalan.

Sebelum disemprot menggunakan air oleh petugas, udara di kawasan Mako Brimob Kwitang, masih mengandung sisa gas air mata dan ketika tidak menggunakan masker muka dan hidung terasa perih.

Saat ini, kondisi di kawasan tersebut sudah mulai bersih dari sisa-sisa material dan batu-batu setelah terjadi kerusuhan sejak Kamis malam hingga Minggu malam akibat meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Brimob. 

Petugas juga mengecat tembok dan tiang yang dipenuhi coretan, setelah beberapa kali demonstrasi di kawasan tersebut.

Saat ini, coretan telah ditutupi dengan dicat menggunakan warna hitam sehingga tulisan yang pada Minggu pagi masih menghiasi tembok di kawasan tersebut kini sudah hilang.

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

