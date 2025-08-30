Penampakan Halte Transjakarta dan Stasiun MRT usai Kericuhan Jumat (29/8)

Kericuhan demo di Jakarta pada 29/8/2025 menyebabkan halte Transjakarta dan Stasiun MRT rusak parah, menghentikan operasional Transjakarta dan membatasi rute MRT.

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi demonstrasi massa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025) malam, mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta hingga stasiun MRT hangus terbakar.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Sabtu (30/8/2025) siang, beberapa halte Transjakarta di sepanjang jalur Senayan hingga Sudirman, Jakarta Pusat tampak terbakar dan hancur di sejumlah bagian.

Sederet halte Transjakarta yang hangus terbakar di antaranya yaitu Halte Bundaran Senayan, Halte Senayan Bank DKI, hingga Halte Polda Metro Jaya. Kondisi ini jelas mengakibatkan operasional Transjakarta terhenti.

Penampakan sejumlah halte Transjakarta dan stasiun MRT yang terbakar di sepanjang jalur Senayan-Sudirman, Jakarta Pusat usai kericuhan demonstrasi pada Jumat (29/8) malam./ Bisnis - Rizqi Rajendra

Selain itu, beberapa halte non-BRT yang berada di sisi jalan di kawasan Senayan-Sudirman juga terpantau hancur. Terlihat para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga sedang membersihkan sisa-sisa puing dan serpihan kaca di halte tersebut.

Tak hanya halte bus, Stasiun MRT Istora Mandiri juga turut menjadi sasaran amuk massa pada kericuhan semalam. Alhasil, MRT Jakarta hanya melayani rute terbatas Lebak Bulus-Blok M.

Sama seperti kondisi beberapa halte lainnya, serpihan kaca yang berserakan dan coretan vandalisme juga memenuhi Stasiun MRT Istora Mandiri. Tampak garis polisi juga membentang di sepanjang pintu masuk stasiun MRT tersebut.

Sebelumnya, pada Jumat (29/8), aksi demonstrasi terjadi di sejumlah titik di Jakarta, di antaranya yakni Gedung DPR di Senayan, Kantor Polda Metro Jaya, hingga Mako Brimob di Kwitang.

Kendati demikian, aksi demonstrasi itu berujung ricuh pada malam hari. Di Gedung DPR misalnya, tembakan kembang api dari massa aksi menghujani kawasan Gedung DPR. Bahkan, ada beberapa massa yang terpantau menembakkan bom molotov ke dalam area gedung. Kondisi serupa juga terjadi di Mako Brimob, Kwitang dan Polda Metro Jaya.

Aksi ini dipicu insiden tragis sehari sebelumnya yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Brimob. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes serupa di berbagai titik di Jakarta serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

Update Layanan Transjakarta dan MRT

Diberitakan sebelumnya, seluruh operasional bus Transjakarta dihentikan pada hari ini Sabtu (30/8) dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi yang belum kondusif setelah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025).

"Hingga pagi ini seluruh layanan Transjakarta belum bisa beroperasi melayani pelanggan," ujar Kadep Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam pernyataan tertulis, Sabtu (30/8/).

Sebanyak 7 halte Transjakarta tersebut adalah Halte Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, ⁠Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, dan Halte Gerbang Pemuda.

Di lain sisi, pihak MRT Jakarta menerapkan pola short loop (pola layanan terbatas) dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Blok M BCA dengan headway per 10 menit. Sementara itu, Stasiun Bundaran HI Bank DKI hingga Stasiun Asean tidak ada kegiatan operasional atau menerima penumpang.