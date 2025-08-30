Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan pemakaman Affan Kurniawan, pengemudi ojol korban demonstrasi.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 20:07
Share
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut dirinyalah yang mengusulkan agar pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan yang menjadi korban jiwa dalam ricuhnya aksi demo DPR/MPR dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak.

Pramono menyebut, pemilihan lokasi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terbaik bagi mendiang Affan beserta keluarga yang ditinggalkan.

"Saya orang yang pertama kali ngurusin tempat pemakaman bagi Almarhum Affan. Saya yang memutuskan di Karet Bivak, itu salah satu tempat yang sangat terhormat, tempat yang sangat baik sekali," jelasnya di Kantor Balai Kota, Sabtu (30/8/2025).

Pada saat yang sama, Pramono juga menyebut biaya pemahaman Affan Kurniawan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Sejalan dengan hal itu, dia menampik bahwa Gubernur Jakarta tak memberi perhatian selama proses demonstrasi berlangsung. Pasalnya, Pramono sendiri memang tidak nampak muncul di sejumlah titik demo saat aksi unjuk rasa pecah.

"Pagi-pagi saya sudah sampaikan kepada keluarga seluruh biaya dan sebagainya adalah menjadi kewenangan Pemerintah Jakarta. Dan saya kemarin bekerja secara normal," tambahnya.

Baca Juga

Untuk diketahui sebelumnya, Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang meninggal dunia akibat dilindas mobil rantis Brimob akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025).

Kepergian Affan mendapat banyak sorotan usai beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek. 

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan dinyatakan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut. 

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri. 

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
6 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Klub Prancis, Marseille Beri Penghormatan untuk Mengenang Affan, Umar dan Gamma

Klub Prancis, Marseille Beri Penghormatan untuk Mengenang Affan, Umar dan Gamma

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa Mengamuk di Cirebon, Mapolsek hingga Pos Polisi Rusak

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Massa Aksi di Bali Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet
Nasional
21 menit yang lalu

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR
Nasional
34 menit yang lalu

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton
Hukum
1 jam yang lalu

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Humaniora
1 jam yang lalu

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum
Nasional
1 jam yang lalu

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

2

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

3

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

4

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

5

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

2

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

3

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

4

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

5

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China