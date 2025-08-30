Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

WNI di Jerman dan Australia Gelar Aksi Solidaritas untuk Affan

WNI di Jerman dan Australia akan menggelar aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan, mengecam tindakan aparat. Aksi berlangsung di Melbourne dan Berlin, menuntut keadilan dan kebebasan berekspresi.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 16:59
Share
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025). JIBI/Reinhard Gomies
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025). JIBI/Reinhard Gomies

Bisnis.com, JAKARTA – Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Australia dan Jerman bakal menggelar aksi solidaritas untuk kematian pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21).

Dikutip dari akun Instagram Melbourne Bergerak, konsolidasi akan digelar pada Sabtu (30/8/2025) pukul 17.30 waktu setempat di 1888 Building (Graduate Student Association The University of Melbourne). 

Selanjutnya, aksi akan digelar pada Selasa 2 Agustus 2025 pukul 16.00 waktu setempat di Federation Square.

"People Taking Back Power - Rakyat Indonesia Berkuasa!," tagline dalam keterangan unggahan tersebut, dikutip Sabtu (30/8/2025).

Dalam keterangannya, unggahan tersebut menyerukan ajakan kepada rekan pekerja dan mahasiswa di Indonesia serta publik luas di Naarm/Melbourne untuk bersolidaritas dan berkonsolidasi untuk gerakan rakyat di Indonesia.

Sementara itu, aksi solidaritas di Jerman akan dilakukan besok, Minggu (31/8/2025) pukul 11.00 waktu setempat berlokasi di Pariser Platz, Brandenburger Tor Berlin.

Baca Juga

Keterangan dalam unggahan tersebut menyerukan bahwa Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Jerman mengajak untuk bersuara dan berdiri bersama melawan kekerasan aparat serta ketidakadilan negara.

"Baru-baru ini, seorang demonstran kehilangan nyawanya setelah diinjak mobil rantis aksi damai. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah bukti nyata dari brutalitas aparat yang terus dibiarkan oleh rezim," tulis unggahan tersebut.

Tidak hanya di satu titik, aksi juga digelar hari ini, Sabtu (30/8/2025) di Katschof/Stand No.18 pukul 12.00-18.00 waktu setempat. 

Unggahan tersebut menyerukan ajakan bagi WNI yang berada di Aachen untuk berkumpul di Aachener Lange Tafel untuk melakukan berkonsolidasi.

Postingan tersebut memuat sebuah poster bergambar mulut yang berteriak di pengeras suara dan sebuah mata yang menatap tajam. Sebuah tagline juga disertakan, "Beri tahu dunia bahwa Indonesia tidak baik-baik saja!!!".

Berikut adalah tuntutan yang dilayangkan aksi solidaritas WNI di Jerman dan Australia;

1. Investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan, memastikan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan yang melanggar hukum ini.

2. Pembebasan segera semua mahasiswa dan pengunjuk rasa yang ditahan secara sewenang-wenang pada 28 Agustus 2025.

3. Jaminan publik yang mengikat kepada media pemerintah bahwa polisi, militer, dan badan intelijen menghentikan tindakan represif terhadap warga sipil. Penegak hukum harus menjunjung tinggi proporsionalitas, akuntabilitas, dan hak untuk berunjuk rasa secara damai.

4. Perlindungan konkret dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan aparat keamanan (polisi, militer, dan intelijen untuk kebebasan berekspresi, termasuk penghapusan penyensoran, pembungkaman media, dan penyebaran disinformasi yang disponsori negara. 

"Warga negara harus dapat berbicara, mempublikasikan, dan berkumpul tanpa takut akan intimidasi atau narasi yang direkayasa," tulisnya dalam unggahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
10 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR

Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR

Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden

Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

Lengkap! Pesan Prabowo, Gibran, dan Puan di Tengah Demo Besar

Lengkap! Pesan Prabowo, Gibran, dan Puan di Tengah Demo Besar

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998
Nasional
5 menit yang lalu

Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan
Hukum
10 menit yang lalu

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

WNI di Jerman dan Australia Gelar Aksi Solidaritas untuk Affan
Internasional
12 menit yang lalu

WNI di Jerman dan Australia Gelar Aksi Solidaritas untuk Affan

Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR
Nasional
16 menit yang lalu

Amnesty International Kecam Kekerasan Aparat terhadap Pengunjuk Rasa Demo Gaji DPR

Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden
Nasional
18 menit yang lalu

Ditanya Soal Tuntutan Mundur, Kapolri: Itu Prerogatif Presiden

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan

2

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

3

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

4

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

5

Headline Media Asing Soal Demo Jakarta Hari Ini (29/8) Setelah Rantis Brimob Lindas Ojol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gedung DPRD NTB Terbakar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Belikan Rumah di Jakarta untuk Keluarga Affan Kurniawan

2

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

3

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

4

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

5

Headline Media Asing Soal Demo Jakarta Hari Ini (29/8) Setelah Rantis Brimob Lindas Ojol