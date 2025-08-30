Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Gerindra setuju hentikan tunjangan DPR, dengarkan aspirasi rakyat saat demo.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 19:53
Share
Budisatrio Djiwandono di Gedung DPR, Jakarta pada Minggu (6/7/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara
Budisatrio Djiwandono di Gedung DPR, Jakarta pada Minggu (6/7/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa saat demo dan juga menyetujui permintaan rakyat agar setop tunjangan DPR.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” tulis Budisatrio dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).

Budisatrio yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut turut menyampaikan permohonan maaf apabila peran Fraksi Gerindra dirasa belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat di DPR.

Dia juga akan mengevaluasi menyeluruh dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Sayq memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Dia juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," pungkasnya.

Dia mengatakan bahwa Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan semua anggota DPR harus harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
6 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa

Pemkot Bandung Bersihkan Sisa-sisa Aksi Unjuk Rasa

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

283 Massa Aksi Ditangkap Usai Berdemo di Semarang, dari Mahasiswa hingga Pelajar

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Prabowo Awards Bintang Mahaputera to Haji Isam for Economic Contribution

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet
Nasional
21 menit yang lalu

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR
Nasional
34 menit yang lalu

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton
Hukum
1 jam yang lalu

Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Humaniora
1 jam yang lalu

Ini Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR, Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum
Nasional
1 jam yang lalu

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

2

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

3

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

4

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

5

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Cuma Jakarta, Aksi Demo Rusuh Meluas ke Solo, Semarang hingga Medan

2

Demo Jakarta 29 Agustus Malam: Massa Balik ke Polda Metro Jaya, Brimob di Kwitang Tambah Pasukan

3

Media Asing Soroti IHSG dan Rupiah Ambles Gegara Demo DPR Ricuh

4

Kopasgat Cegah Massa Lanjutkan Demo di Mako Brimob Kwitang

5

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China