Malaysia Sumbang 100 Juta Ringgit untuk Bantuan Kemanusiaan di Gaza

Malaysia menyumbang 100 juta Ringgit untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, diumumkan oleh PM Anwar Ibrahim dalam acara doa bersama di Kuala Lumpur.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 03:00
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat membuka konferensi Energy Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (16/6/2025)/Reuters-Edgar Su
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat membuka konferensi Energy Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (16/6/2025)/Reuters-Edgar Su
Ringkasan Berita
  • Malaysia mengumumkan sumbangan 100 juta Ringgit untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, setara dengan Rp384 miliar.
  • Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengajak rakyat dan konglomerat Malaysia untuk turut serta membantu Palestina.
  • Acara doa bersama di Kuala Lumpur diisi dengan salawat, deklarasi mengecam kekerasan di Gaza, dan bazar amal untuk Palestina.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pemerintah Malaysia menyiapkan 100 juta Ringgit atau setara Rp384 miliar (kurs Rp3840 per Ringgit), untuk bantuan kemanusiaan di Gaza.

Hal tersebut disampaikan PM Anwar dalam acara doa bersama untuk Gaza bertajuk "Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza", di Lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu malam.

"Malam ini saya umumkan Kerajaan MADANI (pemerintah Malaysia), kita telah luluskan dua tahun lalu 100 juta Ringgit. Malam ini saya siarkan kerajaan Malaysia akan beri dana 100 juta Ringgit lagi sebagai permulaan," kata Anwar.

Dia menyerukan kepada rakyat dan syarikat pedagang kaya raya (konglomerat) untuk ikut serta membantu.

Dia menekankan sebagai negara yang merdeka, aman sentosa, maka Malaysia harus belajar menjamin keamanan dan kebebasan bagi rakyat negara lain termasuk Palestina.

Pada kesempatan itu PM Anwar menyatakan keyakinannya bahwa Palestina akan meraih kemerdekaan.

Keyakinan itu berdasarkan kemerdekaan melalui perjuangan, yang juga diraih Malaysia serta negara-negara lain termasuk Indonesia di masa lalu.

Ribuan warga Malaysia dan warga asing pendukung Palestina, berkumpul dan berdoa bersama untuk Gaza dalam acara bertajuk "Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza", di Lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu malam.

Acara diisi dengan salawat dan deklarasi Sumud Nusantara yang mengecam keras pembunuhan terhadap anak-anak di Gaza serta serangan ke rumah sakit di Palestina.

Dalam acara itu juga digelar bazar produk usaha mikro, kecil dan menengah, serta produk-produk bernuansa Islami dan Palestina, yang hasil penjualannya akan didonasikan bagi rakyat Palestina.

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

