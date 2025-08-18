Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI Kirimkan Bantuan Logistik 800 Ton untuk Warga Gaza pada Hari Kemerdekaan RI

TNI kirim 800 ton bantuan ke Gaza pada HUT RI ke-80, misi sukses berkat kerja sama TNI, Kemenlu, dan Baznas, dipimpin Presiden Prabowo.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 10:05
Share
Kementerian Pertahanan memberikan bantuan untuk warga Gaza, Palestina pada Rabu (13/8/2025)/Kemhan
Kementerian Pertahanan memberikan bantuan untuk warga Gaza, Palestina pada Rabu (13/8/2025)/Kemhan

Bisnis.com, JAKARTA - TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan pengiriman bantuan tersebut bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

"Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (18/8/2025).

Frega menjelaskan, pengiriman bantuan logistik itu berkat kerja sama TNI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam misi ini, katanya, TNI mengerahkan dua pesawat C-130J Super Hercules untuk membawa logistik berupa makanan, obat-obatan hingga pakaian.

Pesawat tersebut berangkat dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania pukul 10.37 waktu setempat untuk melaksanakan misi air drop di jalur Gaza.

Baca Juga

"Setelah melaksanakan misi air drop bantuan, kedua pesawat kembali mendarat dengan selamat di pangkalan aju pada pukul 12.25 waktu Yordania," kata Frega. 

Tercatat total bantuan yang diberikan Indonesia sebesar 800 ton. Bantuan tersebut diterjunkan di 10 titik wilayah Gaza yang sudah dipastikan aman.

Pada saat yang sama, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyampaikan misi berjalan dengan lancar.

Dia menjelaskan misi ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan internasional.

"Keberhasilan misi kemanusiaan pada momen kemerdekaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga bukti nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia," jelas Puguh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap
Premium
1 jam yang lalu

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)
Premium
2 jam yang lalu

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Karya Bakti Pembersihan Pantai

Karya Bakti Pembersihan Pantai

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Konflik Timur Tengah, Ketua MPR Muzani Tegaskan Posisi Indonesia Bagi Palestina

Konflik Timur Tengah, Ketua MPR Muzani Tegaskan Posisi Indonesia Bagi Palestina

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

Kemhan Kirim Bantuan Logistik dengan Metode Air Drop untuk Warga Gaza

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin
Hukum
28 menit yang lalu

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

TNI Kirimkan Bantuan Logistik 800 Ton untuk Warga Gaza pada Hari Kemerdekaan RI
Nasional
58 menit yang lalu

TNI Kirimkan Bantuan Logistik 800 Ton untuk Warga Gaza pada Hari Kemerdekaan RI

Banjir Bandang dan Longsor di Pakistan Renggut 351 Korban Jiwa
Internasional
1 jam yang lalu

Banjir Bandang dan Longsor di Pakistan Renggut 351 Korban Jiwa

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Eropa
Internasional
3 jam yang lalu

Eropa "Temani" Zelensky Bertemu Putin Bahas Tekanan dari Rusia

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan
Hukum
3 jam yang lalu

Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

2

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

3

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

4

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

5

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pengibaran Bendera Merah Putih di Ketinggian 3.265 Mdpl
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

2

Simak! Link & Jadwal Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025

3

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

4

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

5

Ketum PDI-P Megawati Ungkap 7 Tantangan yang Dihadapi Indonesia