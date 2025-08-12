Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Kopda Bazarsah divonis mati oleh Pengadilan Militer Palembang atas penembakan tiga polisi di arena sabung ayam Way Kanan, Lampung. Ia terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dan UU Darurat No. 12/1951.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:46
Share
Terdakwa Kopda Bazarsah saat persidangan pembacaan vonis yang diketuai Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
Terdakwa Kopda Bazarsah saat persidangan pembacaan vonis yang diketuai Kolonel CHK Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Senin (11/8/2025). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Militer I-04 Palembang telah memvonis mati terdakwa Kopral Dua (Kopda) Bazarsah dalam kasus penembakan tiga polisi di lokasi judi sabung ayam, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menyatakan Kopda Bazarsah terbukti secara sah dan bersalah dalam peristiwa itu. 

Dalam amarnya, Fredy menyatakan Bazarsah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Secara Ilegal, serta Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok hukuman mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata majelis hakim dilansir dari Antara, Senin (11/8/2025). 

Atas vonis tersebut, Kopda Bazarsah memiliki waktu tujuh hari untuk mengambil sikap menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut.

Berbeda dengan Kopda Bazarsah, Pembantu Letnan Satu (Peltu) Yun Hery Lubis divonis divonis lebih ringan dengan hukuman 3,5 tahun dan dipecat dari kedinasan TNI. Dia terbukti sebagai pengelola judi sabung ayam di TKP penembakan.

Baca Juga

Rekam Jejak Kasus Kopda Bazarsah 

Kopda Bazarsah divonis hukuman mati dalam kasus penembakan tiga anggota korps Bhayangkara pada Senin (17/3/2025).

Tiga anggota kepolisian itu yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan, Lusiyanto; Bripka Petrus Apriyanto; dan Bripda M Ghalib Surya Ganta. 

Kejadiannya terjadi saat kepolisian melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung sekitar 16.50 WIB.

Kala itu, pihak kepolisian mendapatkan informasi soal lokasi judi sabung ayam di Way Kanan. Mendapatkan informasi itu, 17 anggota kemudian dikerahkan ke TKP. 

Setibanya di lokasi, belasan anggota itu langsung ditembak oleh orang tidak dikenal. Dari belasan orang itu, Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus dan Bripda Ghalib telah tewas lantaran terkena tembakan.

Kemudian, lokasi judi sabung ayam itu dicap sebagai area "Texas" lantaran diduga menjadi tempat peredaran senjata rakitan serta rawan kriminalitas.

Area perjudian sabung ayam itu lumayan jauh dari pusat kota, perlu waktu tiga sampai empat jam untuk mencapai area Texas tersebut. Di lokasi itu juga hanya terdapat satu rumah yang dikelilingi perkebunan karena. 

Adapun, lokasi sabung ayam itu merupakan milik oknum TNI. Di lain sisi, pada peristiwa penembakan ini sempat muncul isu karena dilatarbelakangi oleh dugaan setoran terhadap aparat setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview
Premium
27 menit yang lalu

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Penembakan Masal di Thailand Sebabkan 6 Orang Tewas

Penembakan Masal di Thailand Sebabkan 6 Orang Tewas

Kopda Bazarsah Dituntut Hukuman Mati

Kopda Bazarsah Dituntut Hukuman Mati

Ditjen Imigrasi Ciduk WN Australia Pelaku Penembakan di Bali

Ditjen Imigrasi Ciduk WN Australia Pelaku Penembakan di Bali

Dua Oknum TNI Penembak Kapolsek Negara Batin Jadi Tersangka

Dua Oknum TNI Penembak Kapolsek Negara Batin Jadi Tersangka

Dari Penembakan hingga Aliran Setoran Uang Judi di Balik Sabung Ayam Lampung

Dari Penembakan hingga Aliran Setoran Uang Judi di Balik Sabung Ayam Lampung

Hasil Autopsi Temukan Luka Tembak di Dada hingga Mata pada 3 Polisi yang Tewas di Lampung

Hasil Autopsi Temukan Luka Tembak di Dada hingga Mata pada 3 Polisi yang Tewas di Lampung

Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

Menkopolkam Budi Gunawan Pastikan TNI Tangani Kasus Prada Lucky Secara Profesional

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati
Nasional
9 menit yang lalu

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK
Hukum
21 menit yang lalu

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati
Hukum
30 menit yang lalu

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS
Internasional
1 jam yang lalu

Trump Ambil Alih Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional di Ibu Kota AS

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang
Internasional
1 jam yang lalu

Trump: Rusia & Ukraina Harus Saling Relakan Wilayah untuk Akhiri Perang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

3

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

4

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

5

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Karnaval Domba Semarak HUT Kemerdekaan RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

2

Pendaftaran CPNS 2025 untuk Lulusan D3 dan S1: Cara Daftar, Syarat, dan Formasi

3

Respons KPK Soal Bantahan Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI dan OJK

4

Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

5

Polemik Merek Arc'teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi