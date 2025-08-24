Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini

Gempa magnitudo 4,1 mengguncang Johor, Malaysia, Minggu pagi. Pusat gempa di Segamat, tanpa korban jiwa atau kerusakan. Pemerintah dan MetMalaysia memantau situasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 4,1 SR mengguncang Johor pada Minggu pagi (24 Agustus).

Dilansir dari The Star Gempa terjadi pukul 06.13, menurut pernyataan dari Badan Meteorologi. Pusat gempa berada di 2,5° Lintang Utara dan 102,8° Bujur Timur dengan kedalaman 10 km, 5 km sebelah barat Segamat.

"Getaran dirasakan di banyak wilayah Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Pahang selatan." MetMalaysia menyatakan akan terus memantau situasi ini.

Sementara itu melansir The Vibes, Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, menyatakan bahwa ia telah menghubungi Pejabat Distrik Segamat, Mohd Ezzuddin bin Sanusi, yang mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan properti.

"Saya telah menghubungi Tuan Haji Mohd Ezzuddin bin Sanusi, Pejabat Distrik Segamat, dan telah diinformasikan bahwa, hingga saat ini, tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan properti," ujarnya dalam sebuah postingan di platform X pagi ini.

"Pemerintah Negara Bagian Johor sedang memantau situasi secara ketat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi bangunan yang tidak stabil dan tetap waspada terhadap instruksi resmi.

Badan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) telah mengonfirmasi bahwa episentrum gempa terletak 5 kilometer dari Segamat pada kedalaman 10 kilometer. Badan tersebut menambahkan bahwa getaran dirasakan di beberapa wilayah Johor, serta di Negeri Sembilan, Melaka, dan Pahang selatan.

MetMalaysia akan terus melakukan pemantauan ketat dan memberikan informasi terbaru jika diperlukan.

"Mari kita semua berdoa agar negara bagian Johor dan seluruh negeri dijauhkan dari bencana apa pun," ujar Onn Hafiz. - 24 Agustus 2025