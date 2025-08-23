Bisnis Indonesia Premium
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sinabang, Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa magnitudo 5,8 mengguncang Sinabang, Aceh, tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada gempa susulan. Terasa hingga Nias, Sumatra Utara.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 19:50
Peta lokasi gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Sinabang, Aceh/Dok. BMKG
Peta lokasi gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Sinabang, Aceh/Dok. BMKG
Ringkasan Berita
  • Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Sinabang, Aceh, pada 23 Agustus 2025, pukul 19.24 WIB, dengan pusat gempa di kedalaman 12 km.
  • BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.
  • Gempa terasa hingga Nias, Sumatra Utara, dan belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan atau korban.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh pada Sabtu (23/8/2025),  pukul 19.24 WIB.

Mengutip akun resmi X (dulu Twitter) BMKG @infoBMKG, gempa berpusat di kedalaman laut 12 km, tepatnya 51 km tenggara Sinabang, Aceh, dengan koordinat 2,03 lintang utara dan 96,52 bujur timur.

Meski bermagnitudo yang cukup besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Beberapa komentar warga di X menyebutkan bahwa gempa terasa hingga ke Nias, Sumatra Utara.

Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang termasuk bagian dari lintasan The Pacific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini terjadi gempa.

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

