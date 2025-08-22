Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Amerika Selatan

Gempa magnitudo 7,5 mengguncang Selat Drake di lepas pantai Amerika Selatan, Jumat pagi. Tidak ada ancaman tsunami, menurut USGS dan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 12:03
Share
ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang Selat Drake di lepas pantai Amerika Selatan pada Jumat pagi. 

Gempa bumi tersebut, yang sebelumnya dilaporkan berkekuatan 8,0, kemudian diturunkan menjadi 7,5 oleh Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), yang juga menyatakan bahwa gempa bumi terjadi pada kedalaman 11 km (7 mil).

Tidak ada ancaman tsunami setelah gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter pada hari Kamis di Selat Drake antara Amerika Selatan dan Antartika, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan, setelah peringatan singkatnya untuk wilayah pesisir Chili.

Baca Juga

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) merevisi turun magnitudo gempa, yang awalnya dilaporkan sebesar 8, menambahkan bahwa gempa tersebut terjadi pada kedalaman 11 km (7 mil).

Gempa bumi tersebut melanda lebih dari 700 km (435 mil) di tenggara kota Ushuaia di Argentina, dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, kata USGS. Layanan Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Chili mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Antartikanya setelah gempa tersebut melanda 258 km (160 mil) barat laut dari lokasi Base Frei, katanya dalam sebuah buletin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
36 menit yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
3 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

AAUI Usul Kenaikan Tarif Premi Asuransi Gempa Bumi ke OJK

AAUI Usul Kenaikan Tarif Premi Asuransi Gempa Bumi ke OJK

Asuransi Tokio Marine Tak Khawatir soal Potensi Gempa Megathrust

Asuransi Tokio Marine Tak Khawatir soal Potensi Gempa Megathrust

Tak Ada Klaim Besar Gempa Bumi, Laba Maipark Naik 19,02% pada Kuartal I/2024

Tak Ada Klaim Besar Gempa Bumi, Laba Maipark Naik 19,02% pada Kuartal I/2024

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini

Pangandaran Diguncang Gempa 5,9 SR

Pangandaran Diguncang Gempa 5,9 SR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Amerika Selatan
Internasional
32 menit yang lalu

Gempa Magnitudo 7,5 Guncang Amerika Selatan

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih
Hukum
1 jam yang lalu

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80
Nasional
2 jam yang lalu

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras
Nasional
4 jam yang lalu

Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Hukum
5 jam yang lalu

Fakta-fakta Terbaru KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

2

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

2

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

5

Profil Immanuel Ebenezer: Pendukung Jokowi-Prabowo yang Kena OTT KPK