Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Thaksin Shinawatra Bebas dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan Thailand

Pengadilan Thailand membebaskan Thaksin Shinawatra dari tuduhan penghinaan kerajaan karena kurang bukti. Thaksin tetap berpengaruh di politik meski menghadapi tantangan hukum.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:23
Share
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dok Reuters
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dok Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan di Thailand pada Jumat (22/8/2025) membatalkan kasus penghinaan kerajaan terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Melansir Reuters, pengadilan menyatakan kasus yang diajukan oleh kubu militer pro-royalis itu tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Thaksin menghina monarki, yang merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. 

Kasus ini berawal dari wawancara Thaksin dengan media asing pada 2015.

“Bukti dari pihak penggugat menunjukkan wawancara terdakwa tidak mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja. Oleh karena itu, terdakwa tidak bersalah,” demikian pernyataan Pengadilan Kriminal Bangkok.

Thaksin, yang mengenakan dasi kuning—warna identik dengan istana—tersenyum saat mengumumkan putusan tersebut kepada wartawan. Sekitar 150 pendukungnya yang dikenal dengan kelompok kaus merah turut hadir di luar gedung pengadilan.

Meskipun telah berusia 76 tahun dan sempat mengasingkan diri selama 15 tahun sebelum kembali pada 2023, Thaksin tetap menjadi figur berpengaruh di panggung politik Thailand. Miliarder sekaligus mantan polisi itu berulang kali menegaskan kesetiaannya kepada raja yang dipandang suci oleh kalangan roialis.

Baca Juga

Kasus Thaksin ini menjadi yang paling menonjol di antara lebih dari 280 perkara terkait undang-undang lese majeste dalam beberapa tahun terakhir. Aktivis menilai aturan tersebut kerap disalahgunakan untuk membungkam oposisi, sementara kalangan roialis beranggapan hukum itu penting untuk melindungi monarki.

Tantangan Hukum Lain

Meski tidak memegang jabatan resmi, Thaksin diyakini tetap menjadi figur kuat di balik pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai Pheu Thai, yang kini menghadapi penurunan popularitas.

Putusan ini hadir sepekan sebelum pengadilan konstitusi menjatuhkan vonis terhadap putrinya, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang terancam diberhentikan karena dugaan pelanggaran etika terkait percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja soal sengketa perbatasan.

Thaksin juga akan menghadapi ujian hukum lain pada September mendatang. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah enam bulan masa perawatan di rumah sakit—sebelum bebas bersyarat pada 2024—dapat dihitung sebagai masa hukuman penjara dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.

Sebelumnya, Thaksin dijatuhi hukuman delapan tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi satu tahun oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Namun, dia tidak pernah bermalam di penjara karena langsung dipindahkan ke ruang VIP rumah sakit polisi dengan alasan medis.

Sebagai mantan polisi yang sukses membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar, Thaksin dikenal sebagai perdana menteri yang mengubah peta politik Thailand. Dia merebut hati jutaan rakyat kelas pekerja lewat program populis seperti bantuan tunai, pinjaman desa, dan layanan kesehatan universal.

Dominasi politik itu membuat partai-partai besutannya sulit ditandingi, namun juga memicu perlawanan dari kalangan konservatif dan militer royalis. 

Perseteruan ini telah berulang kali menggulingkan pemerintahan yang dekat dengan keluarga Shinawatra, baik melalui kudeta ma upun putusan pengadilan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
3 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
6 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

Banyak Tokoh Asing di Danantara, Bahlil: Selama Profesional Gak Masalah!

VIDEO: Thaksin Shinawatra, Tokoh Kontroversial di Panggung Danantara

VIDEO: Thaksin Shinawatra, Tokoh Kontroversial di Panggung Danantara

Ragam Sorotan Media Asing saat Ray Dalio & Thaksin Shinawatra Jadi Penasihat Danantara

Ragam Sorotan Media Asing saat Ray Dalio & Thaksin Shinawatra Jadi Penasihat Danantara

Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis

Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

Thailand Bakal Izinkan Turis Asing Tukar Mata Uang Kripto ke Baht

Indonesia Ramps Up Safety Campaign to Attract Tourists Amid Regional Tensions

Indonesia Ramps Up Safety Campaign to Attract Tourists Amid Regional Tensions

Gencatan Senjata Belum Genap Sehari, Thailand Tuding Kamboja Langgar Kesepakatan

Gencatan Senjata Belum Genap Sehari, Thailand Tuding Kamboja Langgar Kesepakatan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB
Hukum
12 menit yang lalu

KPK Periksa Ilham Habibie dan Lisa Mariana jadi Saksi di Kasus Korupsi BJB

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS
Nasional
15 menit yang lalu

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR
Nasional
20 menit yang lalu

Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

OTT KPK, Kapan Wamenaker Jadi Tersangka?
Hukum
48 menit yang lalu

OTT KPK, Kapan Wamenaker Jadi Tersangka?

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK
Hukum
50 menit yang lalu

Usai Didemo Warga, Bupati Pati Sudewo Kini Diperiksa KPK

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Perayaan Hari Indonesia Menabung & Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kronologi Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih

2

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

3

Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

4

Gempa Magnitudo 3,1 Kembali Guncang Bekasi

5

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati