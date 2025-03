Jejak Relasi Prabowo dan Thaksin Shinawatra hingga Jadi Penasihat Danantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara. Penunjukan Thaksin menuai menarik untuk disimak.

Thaksin adalah sosok kontrovesial. Dia adalah mantan Perdana Menteri Thailand sejak tahun 2001 sebelum akhirnya digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006. Pada tahun 2008, pengadilan Thailand pernah menjatuhkan sanksi kepada Thaksin atas sejumlah perkara hukum.

Thaksin diketahui pernah terseret kasus terkait saham Shin Corp, perusahaan yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand, hingga kasus penyalahgunaan kewenangan di kasus pinjaman bank ekspor impor Thailand.

Namun demikian, Thaksin sudah keburu kabur ke luar negeri. Dia pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ayah dari Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, itu menjadi buronan otoritas Thailand hingga 15 tahun sebelum akhirnya, kembali pada tahun 2023 lalu. Dia sempat meringkuk di penjara.

Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand dari tahun 2024 hingga saat ini.

Relasi Prabowo dan Thaksin

Jauh sebelum pengumuman struktur lengkap Danantara. Relasi antara Prabowo dan Thaksin terendus sejak September 2024 lalu. Saat itu, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.

"Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia."

"Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia," tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

Presiden Prabowo dan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra./IG Prabowo

Namun, ada hal yang menarik dari kunjungan Prabowo menemui Thaksin di Bangkok. Alih-alih mengajak Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo justru menggandeng putranya, yaitu Didit Hediprasetyo untuk menemaninya.

Dalam unggahan di Instagram, terlihat Prabowo dan Didit berfoto dengan Thaksin dan putrinya, yang kini menjadi PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

"Congratulations to the new Prime Minister of Thailand, Her Excellency Paetongtarn Shinawatra, @ingshin21. Looking forward to work together with you and your cabinet to greater heights between the two Southeast Asian countries in the future," tulis @prabowo.

Jadi Penasihat Danantara

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani, resmi mengumumkan struktur lengkap pengurus Danantara. Nama Thaksin masuk dalam jajaran tersebut.

Rosan memastikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis.

"Mungkin banyak yang tidak familiar karena ini nama-nama yang banyak berkecimpung di market dan mempunyai rekam jejak yang sangat baik," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Berikut daftar pengurus Danantara

Board of Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara: Rosan Roeslani

Chief Operating Officer (COO) Danantara: Dony Oskaria

Chief Investment Officer (CIO) Danantara: Pandu Sjahrir

Managing Director

Managing Director/ Chief Economist: Reza Yamora Siregar

Managing Director Legal: Robertus Bilitea

Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee

Managing Director Finance: Arief Budiman

Managing Director Treasury: Ali Setiawan

Managing Director Global Relation and Governance: Mohamad Al Arief

Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

Managing Director Human Resources: Sanjay Bhawarni

Managing Director Head Office: Ivy Santoso

Dewan Pengawas/Supervisory Board:

Erick Thohir

Muliaman Hadad

Para Menteri Koordinator dan Mensesneg

Dewan Pengarah:

Joko Widodo

Susilo Bambang Yudhoyono

Dewan Penasihat/Advisory Board:

Ray Dalio

Helman Sitohang

Jeffrey Sachs

F. Chapman Taylor

Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand)

Jajaran Komite

1. Komite Pengawasan

Ketua PPATK

Ketua KPK

Ketua BPK

Kapolri

Jaksa Agung

2. Komite Manajemen Risiko :John Prasetio

Komite Investasi dan Portofolio : Yip Kim

Holding Operational

Managing Director SDM: Agus Dwi Handaya

Managing Director Non Financial: Febriany Eddy

Managing Director Risk: Riko Banardi

Holding Investment

Managing Director Financial: Djamal Attamimi

Managing DIrector Legal: Bono Daru Adji

Managing Director Investment: Stefanus Ade Widjaja