Cara mencairkan tunjangan Rp2,1 juta untuk guru non-ASN 2025: pastikan data benar di situs Dapodik, tunjangan ditransfer langsung ke rekening terdaftar.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mencairkan tunjangan guru non-ASN Rp2,1 juta tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan bantuan insentif bagi guru non ASN pada tahun 2025 diberikan kepada 341.248 guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan.

“Bantuan insentif bagi guru non ASN 2025 diberikan kepada 341.248 guru. (penerima) tentu saja yang telah memenuhi kriteria, termasuk telah memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 namun belum memiliki sertifikasi profesi,” kata Sekjen Kemendikdasmen Suharti dalam kegiatan bertajuk Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu.

Jumlah besaran insentif yang diterima guru adalah sebesar Rp300 ribu untuk 7 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Jumlah keseluruhan insentif yang diterima setiap guru sebesar Rp2,1 juta/tahun dan dicairkan mulai Agustus 2025 melalui mekanisme transfer langsung kepada masing-masing rekening penerima.

Ya, cara mencairkan tunjangan guru non-ASN hanyalah memastikan jika data benar dan uang tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening terdaftar.

Cara Cek Penerima Tunjangan Guru

Buka peramban web dan kunjungi situs di https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

Masukkan username dan password yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Isi kode captcha yang tersedia untuk verifikasi.

Klik tombol "Login" untuk masuk ke akun Anda.

Silahkan cek verifikasi data dan pastikan data Anda benar.

Pada menu utama, cari dan klik opsi yang berkaitan dengan tunjangan profesi atau sertifikasi guru.

Periksa status Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Anda. Jika SKTP telah terbit dan data valid, tunjangan

akan segera dicairkan ke rekening yang terdaftar.

Untuk keperluan dokumentasi atau administrasi, Anda dapat mencetak informasi yang ditampilkan dengan

memilih opsi "Cetak".

Itulah cara cek tunjangan guru 2025.