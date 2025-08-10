Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dari Bonjol ke Pengasingan: Kisah Pilu Tuanku Imam Bonjol Melawan Penjajah

Tuanku Imam Bonjol, ulama dan pejuang asal Sumatera Barat, memimpin Perang Padri melawan penjajah Belanda dan wafat dalam pengasingan di Sulawesi.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 04:09
Share
Ribuan relawan dan kompenen partai politik pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memadati kawasan sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023). JIBI/Bisnis-Suraya Dua Artha Simanjuntak
Ribuan relawan dan kompenen partai politik pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memadati kawasan sekitar Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023). JIBI/Bisnis-Suraya Dua Artha Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA - Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh penting dalam sejarah perjuangan rakyat Minangkabau. Imam Bonjol melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Lahir di Sumatra Barat dan dikenal sebagai pemimpin Perang Padri.

Tuanku Imam Bonjol bukan hanya ulama karismatik, tetapi juga pejuang tangguh yang tak gentar melawan ketidakadilan kolonial. Dia berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang murni dan menentang praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Namun, di balik semangat jihad dan perlawanan, perjalanan hidupnya juga dipenuhi kisah pilu, pengkhianatan, hingga pengasingan yang mengantarkannya pada akhir hayat di tanah rantau.

Baca Juga : Ini 25 Puisi Tema Pahlawan dan Perjuangan Kemerdekaan RI

Biografi Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang lahir dengan nama Muhammad Shahab di Bonjol, Sumatera Barat, 1 Januari 1772. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan sangat teguh dalam menegakkan ajaran Islam.

Latar belakang keluarganya yang religius memberikan fondasi kuat bagi semangat perjuangan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam Perang Padri, Imam Bonjol tidak hanya menunjukkan keberanian dalam pertempuran, tetapi juga kepemimpinan visioner yang membentuk basis sosial dan militer di Bonjol.

Imam Bonjol adalah tokoh yang menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan semangat perlawanan terhadap penjajahan, menciptakan sinergi antara spiritualitas dan patriotisme yang langka di zamannya.

Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepadanya pada tahun 1973 merupakan pengakuan atas jasa dan pengorbanannya dalam mempertahankan martabat bangsa.

Perjuangannya tetap dikenang, tidak hanya sebagai episode sejarah, tetapi sebagai sumber inspirasi lintas generasi yang menunjukkan bahwa iman dan keberanian adalah fondasi perubahan sejati.

Profil Tuanku Imam Bonjol

  • Nama Lengkap: Muhammad Shahab (Tuanku Imam Bonjol)
  • Tempat Lahir: Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat
  • Tanggal Lahir: 1 Januari 1772
  • Wafat: 6 November 1864, Minahasa, Sulawesi Utara
  • Gelar Pahlawan Nasional: Ditetapkan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto
  • Julukan: Ulama Perang Padri, Mujahid Sumatra Barat
Baca Juga : Biografi Jenderal Ahmad Yani: Panglima Tentara, G30S dan Pahlawan Revolusi

Masa Muda dan Pendidikan Agama

Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Shahab di Bonjol, sebuah daerah kecil di Pasaman, Sumatra Barat. Ia tumbuh dalam keluarga religius yang menghargai pendidikan agama. Sejak kecil, ia belajar membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam di surau-surau tradisional Minangkabau.

Pendidikan agamanya tidak berhenti di kampung halaman. Imam Bonjol muda melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu fiqih, tauhid, hingga tasawuf.

Salah satu guru yang berpengaruh adalah Syekh Abdus Shamad al-Palimbani, yang mengajarkannya pentingnya menegakkan syariat Islam sebagai landasan hidup masyarakat.

Awal Kepemimpinan dan Pendiri Bonjol

Setelah kembali dari pengembaraan intelektualnya, Tuanku Imam Bonjol mulai dikenal sebagai ulama yang dihormati. Dia juga mendirikan nagari Bonjol, bukan sekadar sebagai permukiman, tetapi sebagai pusat dakwah dan perlawanan. Di sinilah ia menyebarkan ajaran Islam yang murni dan menyerukan reformasi sosial di tengah masyarakat Minangkabau.

Bonjol menjadi basis utama gerakan Padri, tempat di mana strategi spiritual dan militer dirancang. Imam Bonjol memperlihatkan kemampuan memimpin tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai panglima perang yang tegas dan adil. Dari sinilah konflik besar antara kaum Padri dan kaum Adat mulai membara.

Sejarah Perang Padri

Peran Bonjol dalam konflik Adat - Padri

Perang Padri yang berlangsung antara tahun 1803 hingga 1837 awalnya merupakan konflik internal antara kelompok ulama (kaum Padri) dan kaum Adat. Tuanku Imam Bonjol berada di garda depan perjuangan kaum Padri yang ingin menyucikan praktik keagamaan dari pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang.

Namun, konflik ini berubah drastis menjadi perang besar ketika Belanda ikut campur tangan mendukung kaum Adat. Imam Bonjol melihat bahwa kolonialisme Belanda adalah musuh utama yang memperkeruh situasi dan mengeksploitasi perpecahan dalam masyarakat Minangkabau.

Baca Juga : 15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perjuangannya untuk Bangsa

Taktik gerilya

Dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih modern dan persenjataan lengkap, Tuanku Imam Bonjol menerapkan strategi perang gerilya. Ia membangun sistem terowongan dan benteng-benteng pertahanan di Bonjol untuk menghadang serangan musuh. Strategi ini sempat merepotkan Belanda selama bertahun-tahun.

Bonjol menjadi simbol ketangguhan. Pasukan Imam Bonjol menggunakan medan perbukitan dan hutan untuk menyergap musuh secara taktis. Meskipun kekuatan senjata terbatas, semangat juang dan kecintaan terhadap tanah air menjadi kekuatan utama perlawanan ini.

Penangkapan dan Pengasingan

Setelah berjuang selama lebih dari tiga dekade, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1837 melalui tipu daya diplomasi. Ia diundang untuk berunding namun dijebak dan ditahan. Peristiwa ini menjadi salah satu pengkhianatan paling memilukan dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Setelah penangkapan, ia diasingkan ke berbagai tempat: mulai dari Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat terakhir inilah Imam Bonjol menjalani sisa hidupnya dalam pengawasan ketat hingga wafat pada 6 November 1864.

Pengasingan ke Cianjur, Ambon, Manado

Selama pengasingan, ia tetap menjadi figur yang disegani oleh rakyat. Bahkan dalam keterbatasan, ia terus berdakwah dan menjadi teladan kesabaran serta keikhlasan. Di Minahasa, masyarakat setempat menghormatinya sebagai orang suci. Makamnya kini menjadi situs ziarah dan simbol keteguhan jiwa seorang pejuang.

Wafatnya Tuanku Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol wafat dalam usia tua, jauh dari tanah kelahirannya. Dia dimakamkan di Lota, Minahasa, dan hingga kini, makamnya masih sering diziarahi oleh para peziarah dan pelajar sejarah. Kepergiannya menutup satu bab penting dalam perlawanan rakyat Sumatera terhadap kolonialisme Belanda.

Meski raganya terkubur jauh dari Bonjol, semangat perjuangannya tetap hidup. Ia dikenang sebagai simbol perjuangan yang bersih, penuh idealisme, dan teguh dalam keyakinan meski harus dibayar dengan pengasingan dan kesepian.

Warisan dan Simbol Nasional Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk: mulai dari nama jalan di berbagai kota, universitas, hingga uang kertas rupiah pecahan Rp5.000 yang menggambarkan wajahnya.

Pemerintah juga membangun Taman Makam Pahlawan Imam Bonjol di Sumatera Barat sebagai penghormatan simbolik atas perjuangannya. Meski makam aslinya ada di Sulawesi, kampung halamannya tetap menjadi pusat penghormatan atas warisan nilai yang ditinggalkannya.

Wajah di Uang Rp5.000 dan Nama Jalan

Kemunculan wajahnya di uang kertas menjadi pengingat sehari-hari akan semangat juang yang tidak lekang oleh waktu. Nama "Bonjol" pun kini tidak hanya dikenang sebagai tempat, tetapi sebagai simbol keberanian dan keteguhan prinsip.

Kontroversi Imam Bonjol

Sebagai tokoh sejarah, Imam Bonjol juga tak luput dari kontroversi. Sejumlah sejarawan dan akademisi menyebut bahwa perjuangannya sempat membawa dampak kekerasan di wilayah-wilayah tertentu, terutama terhadap kelompok Batak di utara Sumatra.

Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan akademis hingga kini. Beberapa menilai bahwa narasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh propaganda Belanda. Yang pasti, sejarah selalu memiliki banyak sisi yang layak dikaji secara adil dan kontekstual.

Tuduhan Kekerasan pada Batak dan Debat Akademis

Beberapa literatur kolonial menyudutkan peran kaum Padri sebagai penyebab konflik berdarah. Namun, banyak pula akademisi Indonesia yang membela Imam Bonjol sebagai tokoh reformis yang memperjuangkan kebersihan agama dari praktik menyimpang, bukan penindasan.

Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
22 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Teater ‘135 Menit’, Drama Historis tentang Pertemuan Diponegoro dan De Kock

Teater ‘135 Menit’, Drama Historis tentang Pertemuan Diponegoro dan De Kock

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI

Biografi Sayuti Melik, Pengetik Teks Proklamasi Kemerdekaan RI

Biografi WR Supratman: Pencipta Indonesia Raya yang Menggetarkan Bangsa

Biografi WR Supratman: Pencipta Indonesia Raya yang Menggetarkan Bangsa

Biografi I Gusti Ngurah Rai: Tokoh Puputan Margarana

Biografi I Gusti Ngurah Rai: Tokoh Puputan Margarana

Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

Biografi Teuku Umar: Sang Singa Aceh yang Menipu Belanda Demi Bangsanya

Rohana Kudus: Jurnalis Perempuan Pertama dan Pejuang Pendidikan Wanita Indonesia

Rohana Kudus: Jurnalis Perempuan Pertama dan Pejuang Pendidikan Wanita Indonesia

Biografi Mohammad Natsir: Tokoh Besar Pejuang Persatuan dan Pemikir Islam Indonesia

Biografi Mohammad Natsir: Tokoh Besar Pejuang Persatuan dan Pemikir Islam Indonesia

Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dari Bonjol ke Pengasingan: Kisah Pilu Tuanku Imam Bonjol Melawan Penjajah
Nasional
1 jam yang lalu

Dari Bonjol ke Pengasingan: Kisah Pilu Tuanku Imam Bonjol Melawan Penjajah

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza
Internasional
2 jam yang lalu

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya
Nasional
6 jam yang lalu

Gibran Makan Siang Bareng Sufmi Dasco, Menunya Bakso hingga Daun Pepaya

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei
Nasional
7 jam yang lalu

Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah
Internasional
7 jam yang lalu

Trump dan Putin Bakal Berunding di Alaska Pekan Depan, Zelensky Tolak Tukar Wilayah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

3

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

4

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

2

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

3

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

4

Daftar 10 Lagu Wajib Nasional Buat Upacara dan Lomba 17 Agustus dan Liriknya

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina