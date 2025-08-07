Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

Cara cek tunjangan guru tanpa PTK Dapodik: buat akun di ptk.datadik.kemdikbud.go.id dan koordinasi dengan operator sekolah.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:03
Share
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara cek tunjangan guru bagi tenaga pengajar yang belum memiliki PTK Dapodik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Tunjangan ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk bisa mengecek tunjangan, guru harus masuk menggunakan username dan password yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Lantas bagaimana jika guru belum punya Dapodik?

Dilansir dari Antaranews, bagi guru yang belum memiliki akun PTK Dapodik, pembuatan akun dapat dilakukan secara daring melalui laman https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/.

Disarankan untuk berkoordinasi dengan operator sekolah dalam proses ini.

Baca Juga

Sementara bagi guru yang sudah memiliki Dapodik, maka caranya adalah sebagai berikut:

  • Buka peramban web dan kunjungi situs di https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.
  • Masukkan username dan password yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
  • Isi kode captcha yang tersedia untuk verifikasi.
  • Klik tombol "Login" untuk masuk ke akun Anda.
  • Silahkan cek verifikasi data dan pastikan data Anda benar. 
  • Pada menu utama, cari dan klik opsi yang berkaitan dengan tunjangan profesi atau sertifikasi guru.
  • Periksa status Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Anda. Jika SKTP telah terbit dan data valid, tunjangan akan segera dicairkan ke rekening yang terdaftar.
  • Untuk keperluan dokumentasi atau administrasi, Anda dapat mencetak informasi yang ditampilkan dengan memilih opsi "Cetak".

Itulah cara cek tunjangan guru 2025 yang belum punya PTK Dapodik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
16 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
32 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Tips Beli Emas Agar Terhindar dari Barang yang Dicurigai Palsu

Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

Jadwal Pencairan Tunjangan Guru 2025, Bisa Cek di Sini

Jadwal Pencairan Tunjangan Guru 2025, Bisa Cek di Sini

Cara Cek Tunjangan Guru di Info GTK 2025

Cara Cek Tunjangan Guru di Info GTK 2025

2.017 Honorer Pemprov Sulsel Dirumahkan

2.017 Honorer Pemprov Sulsel Dirumahkan

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

Ojol Cs Bakal Terima THR Lebaran 2026? Menaker Jawab Begini

Ojol Cs Bakal Terima THR Lebaran 2026? Menaker Jawab Begini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur
Hukum
31 menit yang lalu

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif
Hukum
40 menit yang lalu

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina
Internasional
56 menit yang lalu

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah
Info
1 jam yang lalu

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
2 jam yang lalu

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet