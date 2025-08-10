Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

Solusi gagal cek tunjangan guru di Info GTK 2025: pastikan akses situs https://info.gtk.dikdasmen.go.id/ dengan koneksi stabil atau hubungi Dinas Pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah solusi jika Anda gagal cek tunjangan guru di Info GTK dikdasmen.go.id 2025.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah mulai dicairkan pada Agustus 2025.

Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi, pemerintah menyediakan platform Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang memungkinkan para guru memantau status tunjangan mereka secara mandiri.

Info GTK ini merupakan portal resmi yang menyajikan data terkait kepegawaian, termasuk informasi mengenai tunjangan sertifikasi.

Melalui platform ini, para guru dapat memverifikasi data pribadi, status sertifikasi, serta mengetahui perkembangan pencairan tunjangan.

Perhatikan bahwa alamat situs Info GTK telah berubah dari sebelumnya https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ menjadi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

Pastikan Anda mengakses alamat yang benar untuk memperoleh informasi terkini.

Jika laman yang Anda akses gagal, maka solusinya adalah sebagai berikut.

Solusi jika gagal akses situs Info GTK Dikdasmen:

Jika mengalami kesulitan saat mengakses situs, pastikan koneksi internet stabil dan coba gunakan peramban web yang berbeda.

Jika masalah berlanjut, hubungi operator sekolah atau Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Cara Cek yang Benar Ada di Halaman Selanjutnya...