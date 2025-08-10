Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

Solusi gagal cek tunjangan guru di Info GTK 2025: pastikan akses situs https://info.gtk.dikdasmen.go.id/ dengan koneksi stabil atau hubungi Dinas Pendidikan.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:14
Share
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati menghitung uang di salah satu kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah solusi jika Anda gagal cek tunjangan guru di Info GTK dikdasmen.go.id 2025.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah mulai dicairkan pada Agustus 2025.

Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi, pemerintah menyediakan platform Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang memungkinkan para guru memantau status tunjangan mereka secara mandiri.

Info GTK ini merupakan portal resmi yang menyajikan data terkait kepegawaian, termasuk informasi mengenai tunjangan sertifikasi.

Melalui platform ini, para guru dapat memverifikasi data pribadi, status sertifikasi, serta mengetahui perkembangan pencairan tunjangan.

Perhatikan bahwa alamat situs Info GTK telah berubah dari sebelumnya https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ menjadi https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

Baca Juga

Pastikan Anda mengakses alamat yang benar untuk memperoleh informasi terkini.

Jika laman yang Anda akses gagal, maka solusinya adalah sebagai berikut.

Solusi jika gagal akses situs Info GTK Dikdasmen:

Jika mengalami kesulitan saat mengakses situs, pastikan koneksi internet stabil dan coba gunakan peramban web yang berbeda.

Jika masalah berlanjut, hubungi operator sekolah atau Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Cara Cek yang Benar Ada di Halaman Selanjutnya...

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
2 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025

Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

Kabar Buruk Industri Perhotelan, Kemenkeu Pastikan Pemerintah Kurangi Rapat di Hotel pada 2026

Kabar Buruk Industri Perhotelan, Kemenkeu Pastikan Pemerintah Kurangi Rapat di Hotel pada 2026

Tunjangan Guru Lebih Cepat Cair, Langsung Ditransfer ke Rekening oleh Kemenkeu

Tunjangan Guru Lebih Cepat Cair, Langsung Ditransfer ke Rekening oleh Kemenkeu

Ini Deretan Pekerjaan yang Punya Bayaran Tinggi

Ini Deretan Pekerjaan yang Punya Bayaran Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin
Nasional
2 menit yang lalu

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma
Hukum
51 menit yang lalu

Mangkir 3 Kali, Kejagung Tetapkan Status DPO Anak Surya Darmadi pada Kasus Duta Palma

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo Resmi Lantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka
Humaniora
2 jam yang lalu

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta
Humaniora
3 jam yang lalu

Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

2

Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

3

Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

4

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

5

Inggris Kecam Rencana Israel Kuasai Gaza, Tambah Bantuan untuk Warga Palestina