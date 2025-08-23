Bisnis Indonesia Premium
BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

Gempa magnitudo 5,8 mengguncang Simeulue, Aceh, akibat subduksi Megathrust Sumatra. BMKG pastikan tidak ada tsunami dan imbau warga tetap tenang.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 22:47
Peta lokasi gempa magnitudo 5,8 yang melanda Aceh pada Sabtu malam (23/8/2025)./Dok. BMKG
Peta lokasi gempa magnitudo 5,8 yang melanda Aceh pada Sabtu malam (23/8/2025)./Dok. BMKG
Ringkasan Berita
  • Gempa bumi dengan magnitudo 5,8 terjadi di Pantai Barat Daya Simeulue, Aceh, disebabkan oleh aktivitas subduksi pada Megathrust Sumatra.
  • Gempa tidak berpotensi tsunami dan memiliki mekanisme pergerakan naik dengan episenter di laut, 53 km tenggara Sinabang, Aceh, pada kedalaman 20 km.
  • BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menghindari bangunan rusak, dan memastikan informasi resmi hanya dari BMKG.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,8 di wilayah Pantai Barat Daya Simeulue, Aceh, pada Sabtu malam (23/8/2025) pukul 19.24.53 WIB disebabkan oleh aktivitas subduksi pada Megathrust di Sumatra.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami," kata Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya yang diterima di Medan, dikutip dari Antara.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,00° lintang utara dan  96,46° bujur timur. Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 53 kilometer arah tenggara Sinabang, Aceh pada kedalaman 20 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya dan hasil analisis mekanisme sumber, BMKG menyebutkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

Gempa bumi tercatat dirasakan di daerah Simeulue dengan skala intensitas IV MMI.

Gempa juga dirasakan di daerah Nias Utara, Gunung Sitoli, Subulussalam, dan Aceh Selatan dengan skala intensitas III MMI.

Hingga pukul 19:45 WIB, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

BMKG mengimbau kepada masyarakat daerah terdampak agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

Selain itu, masyarakat diminta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," katanya.

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Antara

