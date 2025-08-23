Harga Mobil dan Motor Sitaan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Paling Murah Rp50 Juta

KPK menyita 15 mobil dan 7 motor terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Harga sitaan mulai Rp50 juta, termasuk Nissan GT-R dan Ducati.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita puluhan mobil dan motor sebagai barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Dalam perkara ini terjadi penggelembungan dana dari yang seharusnya mengurus sertifikat K3 sebesar Rp275.000 menjadi Rp6.000.000.

“Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

Total uang dari hasil mark up tersebut sebesar Rp81 miliar. Penetapan para tersangka setelah lembaga antirasuah itu menerima laporan dari masyarakat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” jelasnya.

Mereka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Selain mengamankan para tersangka, KPK juga menyita 15 mobil dan 7 motor dari para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Adapun salah satu merek mobil yang disita adalah Nissan GT-R dan motor Ducati.

Bisnis telah menelusuri harga mobil dan motor yang disita KPK tersebut di sejumlah laman resmi dan pasar jual beli mobil dna motor daring sesuai dengan mereknya. Berikut harga yang berhasil dihimpun untuk mobil dan motor sitaan tersebut:

Mobil

1. Nissan GT-R R35 (D-1261-QGK): Rp3 miliar

2. Toyota Corolla Cross (B-1119-DFZ): Rp568 juta

3. Mobil Palisade Hitam (B-1173-DZQ): Rp1,2 miliar

4. Mobil Suzuki Jimny (B-2848-SMD): Rp550 juta

5. Mobil Palisade Hitam (B-2702-JJ): Rp1,2 miliar

6. Mobil Honda CRV (B-1248-SJU): Rp350 juta

7. Mobil Jeep Cherokee XJ (DK-1621-ADJ): Rp225 juta

8. Hilux (B-9008-SBM): Rp539 juta

9. Expander (B-1121-MXM): Rp337 juta

10. Hyundai Stargazer (B-1727-WIM): Rp320 juta.

11. CRV (B-1689-IFF): Rp350 juta

12. BMW 330i (B-1535-BAI): Rp1,2 miliar

13. CRV (B-920-BAP): Rp350 juta

14. Expander Hitam (F-1044-AAP): Rp337 juta

15. Pajero Sport (B-1861-KJ): Rp740 juta

Motor

1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B-5853-SBN): Rp60 juta

2. Vespa (B-3479-BAI): Rp57 juta

3. Motor Scrambler Ducati (B-4225-SUQ): Rp179 juta

4. Ducati Hypermotard 950: Rp255 juta

5. Ducati Xdiavel 1200: Rp878 juta

6. Ducati Multistrada: Rp700 juta

7. Ducati Street fighter:Rp809 juta