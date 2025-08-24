Bisnis Indonesia Premium
BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

BMKG menegaskan gempa tidak bisa diprediksi karena proses patahan batuan kompleks dan sinyalnya tidak konsisten. Hanya pemetaan dan peringatan dini yang mungkin.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 12:50
Gempa Jepang/instagram daryono BMKG
Gempa Jepang/instagram daryono BMKG

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan para ahli dan para pakar gempa dunia belum bisa memprediksi gempa?

Menurutnya, para ahli dan pakar gempa di seluruh dunia hingga saat ini BELUM ADA YANG MAMPU MEMPREDIKSI GEMPA SECARA PASTI  dalam arti menentukan kapan, di mana (koordinat), dan berapa besar magnitudonya.

Yang bisa dilakukan baru sebatas:

1. Memetakan sumber gempa
Menentukan daerah rawan gempa (zona subduksi, sesar aktif, megathrust).
2. Menghitung potensi magnitudo maksimum
Misalnya Sesar Lembang bisa M~7, Megathrust Mentawai bisa >M8.
3. Membuat perhitungan probabilitas (forecasting)
Misalnya peluang terjadinya gempa besar dalam 30 tahun ke depan di suatu zona adalah sekian persen.
4. Membangun sistem peringatan dini gempa dan tsunami
Bukan memprediksi gempa, tapi merespons cepat setelah gempa terjadi.

Kenapa belum bisa diprediksi?
• Proses patahnya batuan di kedalaman bumi sangat kompleks dan tidak meninggalkan sinyal yang konsisten.
• Gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan “tanda-tanda gempa” (misalnya hewan gelisah, perubahan gas, atau anomali medan magnet) belum terbukti konsisten secara empirik dan belum bisa dijadikan dasar prediksi.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

