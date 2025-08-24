Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka

Hampir 8.000 peserta meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Monas, Jakarta, pada 24 Agustus 2025, dengan dua kategori lomba untuk mempromosikan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak hampir 8.000 peserta mengikuti Merdeka Run 8.0 K yang berlangsung di kawasan Monas dan sekitarnya pada Minggu (24/8/2025) yang digelar Istana.

Ada dua kategori yang dilombakan. Untuk kategori family run 4.5K, rute dimulai dari depan Istana Merdeka, melintasi kawasan patung kuda, berputar di Bundaran HI, dan kembali ke Istana Merdeka sebagai garis finis.

Sementara itu, kategori umum 8.0K membawa peserta melewati jalur lebih panjang mulai dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, melintasi kawasan Sudirman hingga BNI City, lalu kembali menuju Istana Merdeka.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Merdeka Run bertujuan untuk membangun masyarakat menjadi sehat.

“Sampai terakhir kurang lebih ada 8 ribu, campur dua kategori, karena kita pengen sehat untuk membangun Indonesia, untuk membawa kemajuan masyarakat semua harus sehat,” katanya kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

Dia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkontribusi memeriahkan acara tersebut.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama panitia mewakili semua teman-teman panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80,” katanya.

Selain Mensesneg, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo turut menghadiri acara tersebut.

Sebelum pelaksanaan, atraksi udara dari helikopter menghiasi langit Jakarta dengan membawa giant flag bergambar logo resmi HUT ke-80, disusul fly pass pesawat tempur F16 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Gelaran lomba lari ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang termasuk bagian rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.