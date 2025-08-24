Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka

Hampir 8.000 peserta meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Monas, Jakarta, pada 24 Agustus 2025, dengan dua kategori lomba untuk mempromosikan kesehatan masyarakat.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 16:48
Share
Merdeka Run/setneg
Merdeka Run/setneg

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak hampir 8.000 peserta mengikuti Merdeka Run 8.0 K yang berlangsung di kawasan Monas dan sekitarnya pada Minggu (24/8/2025) yang digelar Istana.

Ada dua kategori yang dilombakan. Untuk kategori family run 4.5K, rute dimulai dari depan Istana Merdeka, melintasi kawasan patung kuda, berputar di Bundaran HI, dan kembali ke Istana Merdeka sebagai garis finis.

Sementara itu, kategori umum 8.0K membawa peserta melewati jalur lebih panjang mulai dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, melintasi kawasan Sudirman hingga BNI City, lalu kembali menuju Istana Merdeka.

Menteri Sekretaris Negara  Prasetyo Hadi  mengatakan Merdeka Run bertujuan untuk membangun masyarakat menjadi sehat.

“Sampai terakhir kurang lebih ada 8 ribu, campur dua kategori, karena kita pengen sehat untuk membangun Indonesia, untuk membawa kemajuan masyarakat semua harus sehat,” katanya kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

Dia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkontribusi memeriahkan acara tersebut.

Baca Juga

“Pertama-tama tentunya kami atas nama panitia mewakili semua teman-teman panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80,” katanya.

Selain Mensesneg, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo turut menghadiri acara tersebut.

Sebelum pelaksanaan, atraksi udara dari helikopter menghiasi langit Jakarta dengan membawa giant flag bergambar logo resmi HUT ke-80, disusul fly pass pesawat tempur F16 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Gelaran lomba lari ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang termasuk bagian rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
10 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

Astra Life Kembali Lindungi Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2025 di Bandung

Astra Life Kembali Lindungi Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2025 di Bandung

Ini Rute, Jalan Alternatif dan Lokasi Parkir Saat Gelaran Pocari Sweat Run 2025

Ini Rute, Jalan Alternatif dan Lokasi Parkir Saat Gelaran Pocari Sweat Run 2025

Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Medan

Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Medan

Tren Lari di Tanah Air Diprediksi Kian Tumbuh, Ini Tipe Sepatu yang Paling Digemari

Tren Lari di Tanah Air Diprediksi Kian Tumbuh, Ini Tipe Sepatu yang Paling Digemari

Tips Meningkatkan Pace Lari Bagi Pemula

Tips Meningkatkan Pace Lari Bagi Pemula

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil

Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka
Humaniora
12 menit yang lalu

Hampir 8.000 Peserta Meriahkan Merdeka Run 8.0 K di Kawasan Monas dan Istana Merdeka

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik
Nasional
3 jam yang lalu

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya
Nasional
4 jam yang lalu

BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini
Internasional
8 jam yang lalu

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra
Nasional
18 jam yang lalu

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

2

Mangkir Panggilan Pertama, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo

3

Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sinabang, Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

4

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

5

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KPK Ungkap Aliran Dana Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

2

Mangkir Panggilan Pertama, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo

3

Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sinabang, Aceh, Tidak Berpotensi Tsunami

4

BMKG: Gempa Magnitudo 5,8 di Simeulue, Aceh karena Subduksi Megathrust Sumatra

5

Johor Malaysia Diguncang Gempa Magnitudo 4,1 Pagi Ini