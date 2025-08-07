Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana jalani tes DNA di Bareskrim Polri terkait polemik orang tua anak Lisa. Tes ini diharapkan menjelaskan kasus hukum yang sedang diselidiki.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 06:56
Share
Ridwan Kamil akan menjalani tes DNA pada hari ini di Bareskrim/ JIBI/Arlina Laras
Ridwan Kamil akan menjalani tes DNA pada hari ini di Bareskrim/ JIBI/Arlina Laras

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Gubernur Ridwan Kamil bakal menjalani pengambilan sampel tes genetik dan DNA di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hari ini Kamis (7/8/2025).

Pengambilan tes DNA itu dilakukan untuk kebutuhan proses hukum antara Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terkait polemik orang tua anak Lisa.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya memastikan bahwa kliennya bakal menghadiri proses pengambilan DNA ini.

"Tadi saya baru berkomunikasi untuk koordinasi kehadiran beliau [Ridwan Kamil], siap lahir batin insyaAllah," kata Muslim kepada wartawan, dikutip Kamis (6/8/2025).

Dia menambahkan, tes DNA ini diharapkan bisa membuat terang polemik terkait anak RK ini. Adapun, agenda pengambilan sampel ini dijadwalkan sekitar 10.00 WIB.

"[Kehadiran RK] sebagai komitmen menghargai hukum," pungkas Muslim.

Baca Juga

Di samping itu, Kuasa Hukum Lisa, Jhony Nababan menyatakan bahwa kliennya bersama anaknya juga siap menghadiri agenda tes DNA ini.

“Hadir. Hanya Lisa, anaknya, dan Ridwan Kamil,” ujar Jhony.

Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atay LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance
Premium
8 menit yang lalu

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat
Premium
1 jam yang lalu

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

KPK Bakal Jadwalkan Panggil Ridwan Kamil di Kasus BJB

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Tidak Hanya Moge Royal Enfield, KPK Sita Lagi Mobil Mercedes dari Rumah Ridwan Kamil

Tidak Hanya Moge Royal Enfield, KPK Sita Lagi Mobil Mercedes dari Rumah Ridwan Kamil

Viral Selebgram 'Crazy Rich' Bobby Saputra Dihadang Masuk Rumah Miliarder India Mukesh Ambani

Viral Selebgram 'Crazy Rich' Bobby Saputra Dihadang Masuk Rumah Miliarder India Mukesh Ambani

Ini Cara Hitung Pajak untuk Influencer, Mudah dan Cepat

Ini Cara Hitung Pajak untuk Influencer, Mudah dan Cepat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri
Hukum
56 menit yang lalu

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat
Nasional
1 jam yang lalu

Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari
Nasional
1 jam yang lalu

Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung
Hukum
8 jam yang lalu

Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun
Nasional
10 jam yang lalu

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Rekor Baru! KPPU Denda Rp449 Miliar ke Sany Group, Lewati Kasus Google

3

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

4

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

5

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Profil Ben-Gvir: Menteri Israel yang Ajak Ribuan Umat Yahudi Ibadah di Masjid Al Aqsa

Profil Ben-Gvir: Menteri Israel yang Ajak Ribuan Umat Yahudi Ibadah di Masjid Al Aqsa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Mencapai USD19,48 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ini Link Resmi Info GTK dikdasmen.go.id untuk Cek Tunjangan Guru 2025

2

Rekor Baru! KPPU Denda Rp449 Miliar ke Sany Group, Lewati Kasus Google

3

Sikap Lembut Prabowo Respons Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

4

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

5

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi