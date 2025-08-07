Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Lisa Mariana tiba di Bareskrim untuk tes DNA terkait anaknya yang diduga dengan Ridwan Kamil. Dia berharap tes berjalan lancar tanpa rekayasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Selebgram Lisa Mariana telah tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA terkait dengan orang tua biologis anaknya yang diduga dengan Ridwan Kamil.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 10.45 WIB, dia tiba bersama dengan kuasa hukumnya. Lisa nampak mengenakan baju blouse berwarna krem.

Dia irit bicara menjelang pengambilan sampel genetik atau tes DNA itu. Namun demikian, dia berharap agar proses tes DNA ini bisa berjalan tanpa adanya rekayasa.

"Doain saja yang terbaik ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa," ujar Lisa di Bareskrim, Kamis (7/8/2025).

Sebelumnya, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekitar 8.57 WIB. RK sapaan akrabnya itu terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada.

Selain itu, RK juga mengenakan kaca mata hitam dan jinjing saat tiba di Bareskrim. Hanya saja, RK tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim.

Baca Juga Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Ridwan Kamil hanya tersenyum dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

“Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atau LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim.