Artikel ini membahas doa-doa Islami untuk kesembuhan orang sakit, termasuk doa dari Nabi Muhammad SAW dan doa khusus untuk keluarga, pasangan, serta doa dari Nabi Ayyub.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah doa untuk orang sakit agar cepat sembuh menurut Islam.

Selama masih hidup di dunia, manusia tak bisa mengelak dari sebuah cobaan yang disebut sakit.

Terkadang dalam perspektif keimanan, sakit merupakan ujian dari Allah SWT. Sakit adalah cara Allah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya.

Sebagai individu yang beriman, saat kita mengalami sakit, upaya kita dalam berikhtiar dengan pengobatan adalah bagian yang tak terpisahkan.

Namun, selain usaha lahiriah, ada juga upaya batiniah yang dapat kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah SWT memohon kesembuhan. Simak beberapa doa untuk orang sakit agar diberikan kesembuhan.

Kumpulan Doa untuk Orang Sakit menurut Islami

Berikut beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kesembuhan sahabat atau keluarganya yang sedang sakit.

1. Doa Kesembuhan dari Nabi Muhammad SAW untuk Keluarga yang Sakit

Dikutip dari NU Online, doa ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA. (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 113), bacaan doanya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا

Allāhumma rabban nāsi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syāfi. Lā syāfiya illā anta syifā’an lā yughādiru saqaman.

“Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri.”

2. Doa Dibacakan pada Orang yang Sakit

Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi Rasulullah SAW menganjurkan doa di bawah ini dibaca sebanyak 7 kali di hadapan orang yang sakit. (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 114).

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ رَبَ العَرْشِ العَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As’alullāhal azhīma rabbal ‘arsyil ‘azhīmi an yassfiyaka.

Artinya, “Aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan arasy yang megah agar menyembuhkanmu,”

3. Doa Nabi SAW untuk Sa’ad bin Abi Waqqash yang Sedang Sakit

Selain itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW tatkala menjenguk Sa’ad bin Abi Waqqash, ketika Nabi Muhammad SAW berdoa sambil menyebut namanya.

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

Allāhummasyfi Sa‘dan. Allāhummasyfi Sa‘dan. Allāhummasyfi Sa‘dan.

Artinya, “Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad. Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad. Tuhanku, sembuhkan Sa‘ad,”

4. Doa untuk Orang Sakit dengan Memohon Kesembuhan

شَفَى اللهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِي دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ

Syafākallāhu saqamaka, wa ghafara dzanbaka, wa ‘āfāka fī dīnika wa jismika ilā muddati ajalika.

Artinya, “Wahai (sebut nama orang yang sakit), semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia,”

5. Doa untuk orang tua yang Sedang Sakit

اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا وَأُمَّتِي مِنَ الدَّاءِ وَقِهِمَا مَكْرُوهَ الْأَلَمِ وَرَفِقْ بِهِمَا فِي الْعَافِيَةِ

"Allahumma ashfi aba wa ummati minad daai wa qihima makruhal alami wa rafiq bihimaa fil ‘aafiyati."

Artinya:

“Ya Allah, sembuhkanlah ayah dan ibu kami dari penyakit, hindarkanlah mereka dari kesakitan yang tidak disukai, dan berilah kelembutan pada mereka dalam keadaan sehat.”

6. Doa untuk seorang Perempuan yang Sedang Sakit

اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَتَكَ يَا شَافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"Allahumma syafi ‘abdatika ya syafi la syifa-a illa syifa-uka syifa-an la yughadiru saqaman."

Artinya:

“Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini (untuk perempuan), wahai Yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, sembuhkanlah ia sehingga tidak ada penyakit yang tersisa.”

7. Doa untuk seorang Pria yang Sedang Sakit

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

"As-alu Allah al-‘azhima rabb al-‘arshi al-‘azhimi an yashfiyak."

Artinya:

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Pemilik ‘Arsy yang Agung, agar menyembuhkanmu (untuk laki-laki).”

8. Doa untuk pasangan yang Sedang Sakit

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

"Allāhummasyfi Sa’dan. Allāhummasyfi Sa’dan. Allāhummasyfi Sa’dan."

Artinya:

“Tuhanku, beri kesembuhan Sa’ad. Tuhanku, beri kesembuhan Sa’ad Tuhanku, beri kesembuhan Sa’ad.”

8. Doa untuk orang yang sedang Sakit (Nabi Ayyub)

رَبِّ أَنِّى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"Robbi annii massaniyadh dhurru wa anta arhamar roohimiin."

Artinya:

"(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.” (QS. An-Anbiya:83).

Itulah beberapa kumpulan doa untuk orang sakit yang bisa Anda baca.