Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Daftar upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka dibuka online 7-8 Agustus di pandang.istanapresiden.go.id. Siapkan KTP, isi formulir, dan cek status.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:21
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden periode 2014-2024 Joko Widodo meninjau pasukan upacara pisah sambut Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden periode 2014-2024 Joko Widodo meninjau pasukan upacara pisah sambut Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pendaftaran untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka dibuka secara daring pada 7-8 Agustus melalui situs pandang.istanapresiden.go.id.
  • Dari 8.000 undangan yang disediakan, 80% atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.
  • Calon peserta harus mengisi formulir pendaftaran, berusia minimal 10 tahun, dan menyiapkan KTP untuk verifikasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang ingin menjadi peserta untuk mengikuti upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 di Istana Negara bisa segera mendaftarkan diri.

Pendaftaran untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka akan dibuka pada 7 dan 8 Agustus pukul 10.00 WIB secara daring melalui pandang.istanapresiden.go.id.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan 8.000 undangan, dengan rincian 80% kuota atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.

Dengan jumlah yang terbatas, proses pendaftaran dipastikan berlangsung cepat dan kompetitif, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

"Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025," ujar Juri dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Kamis (6/8).

Pendaftaran upacara ini sebelumnya dibuka pada 4 Agustus dan telah ditutup. Namun masyarakat masih berkesempatan mendapat undangan setelah pendaftaran kembali dibuka pada 7-8 Agustus.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yakni sebagai berikut:

  • Mengisi formulir pendaftaan
  • Berusia minimal 10 tahun
  • Menyiapkan diri beserta KTP
  • Apabila lolos verifikasi, peserta akan mendapat email untuk jadwal pengambilan undangan

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Pendaftaran upacara ini dilakukan secara online melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Berikut caranya:

  • Buka situs pandang.istanapresiden.go.id 
  • Apabila pendaftaran sudah dibuka, isi dan lengkapi formulir yang tersedia di laman tersebut
  • Pastikan semua data diisi dengan benar, kemudian kirim formulir untuk proses verifikasi
  • Cek hasil verifikasi secara berkala melalui menu "Cek Status Pendaftaran" di situs resmi Pandang Istana Presiden
  • Apabila pendaftaran disetujui, peserta akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik

Kemudian cara melakukan cek status pendaftaran yakni:

  • Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
  • Klik "Cek Status Pendaftaran" yang berwarna merah
  • Masukkan nomor pendaftaran yang tercantum pada email yang terdaftar
  • Klik "Submit" dan tunggu hasilnya

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

