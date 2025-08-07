Arti Primbon Haid menurut Jam, Hari, Tanggal dalam Jawa dan Islam

Bisnis.com, JAKARTA - Simak arti primbon haid menurut jam, tanggal, dan hari dalam Jawa dan Islam. Apakah petanda baik?

Budaya Jawa memiliki banyak sekali pesan tersirat yang kerap digunakan sebagai pedoman.

Salah satu yang sering dikait-kaitkan adalah waktu seseorang mengalami haid atau datang bulan.

Menurut budaya Jawa dan Islam, jam, hari, dan tanggal seorang perempuan mendapatkan haid bisa memberikan tanda-tanda tersendiri.

Arti Primbon Haid

Primbon Haid Berdasarkan Jam

Pukul 01.00 akan berjumpa orang di masa lalu

Pukul 02.00 pertanda yang kamu harapkan tidak melupakanmu

Pukul 03.00 pertanda ada seseorang yang akan menepati janji

Pukul 04.00: pertanda rasa cinta dalam dirimu makin berkurang

Pukul 05.00 akan mendapatkan malu

Pukul 06.00 pertanda sedang merasa curiga

Pukul 07.00 akan ada berita yang membuatmu senang

Pukul 08.00 pertanda sedang rindu Keluarga

Pukul 09.00 akan ada janji yang mesra

Pukul 10.00 akan merasa gembira

Pukul 11.00 pertanda Kesetiaan

Pukul12.00 pertanda itu hanya perasaan hati saja

Pukul 13.00 pertanda tidak mudah kecewa

Pukul 14.00 akan terasa kecewa

Pukul 15.00 akan menerima sesuatu dari kekasih

Pukul 16.00 pertanda adanya perjuangan batin

Pukul 17.00 pertanda Cinta mulai tumbuh

Pukul 18.00 pertanda kurang puas dengan sesuatu yang dimiliki

Pukul 19.00 pertanda adanya kekecewaan yang mendalam

Pukul 20.00 pertanda itu hanya angan-anganmu saja

Pukul 21.00 pertanda sedang rindu dengan yang dicintai

Pukul 22.00 akan mendapat pengalaman yang kurang baik

Pukul 23.00 pertanda kesetiaan

Pukul 24.00 pertanda cinta yang kamu miliki terbalaskan

Primbon Haid Berdasarkan Hari

Arti haid di hari Senin: seseorang akan memperoleh rezeki.

Arti haid di hari selasa: merasa Bahagia atau mendapatkan kabar gembira.

Arti haid di hari rabu: berpotensi mengalami pertengkaran.

Arti haid di hari kamis: merasa sedih atau mendapat kabar sedih.

Arti haid di hari jumat: memperoleh keuntungan

Arti haid di hari sabtu: mengalami kejadian yang tidak terduga akan mengalami kejadian mengejutkan.

Arti haid di hari minggu: seseorang akan bertemu dengan teman lama.

Primbon Haid Menurut Tanggal Pasaran Jawa

Kliwon: Perempuan tersebut akan mendapatkan keberuntungan.

Pahing: akan kedatangan tamu.

Pon: mendengar kabar yang menyedihkan.

Legi: pertanda mengalami suka cita

Wage: seseorang berpotensi menghadapi suatu halangan.

Primbon Haid Berdasarkan Tanggal

Tanggal 1 sebagai pertanda akan memperoleh kebahagian

Tanggal 2 sebagai pertanda akan bersedih dan merasa dikecewakan

Tanggal 3 sebagai pertanda akan ada pertengkaran/perselisihan

Tanggal 4 sebagai pertanda akan mendapat rezeki

Tanggal 5 sebagai pertanda akan bersedih hati

Tanggal 6 sebagai pertanda akan menerima kabar dari jauh

Tanggal 7 sebagai pertanda akan mendapat hadiah

Tanggal 8 sebagai pertanda akan mendapat undangan

Tanggal 9 sebagai pertandaakan terhindar dari kesedihan.

Tanggal 10 sebagai pertanda akan menerima surat dari orang yang disayang

Tanggal 11 sebagai pertanda akan mendapat kesenangan

Tanggal 12 sebagai pertanda akan bersedih

Tanggal 13 sebagai pertanda akan terlepas dari beban yang mengganjal

Tanggal 14 sebagai pertanda akan mendapat undangan

Tanggal 15 sebagai pertanda mendapat kabar yang tak terduga

Tanggal 16 sebagai pertanda akan mendapat bahaya

Tanggal 17 sebagai pertanda akan pujian

Tanggal 18 sebagai pertanda mendapat halangan/rintangan

Tanggal 19 sebagai pertanda akan difitnah orang

Tanggal 20 sebagai pertanda akan ada permusuhan

Tanggal 21 sebagai pertanda ada kerusuhan

Tanggal 22 sebagai pertanda mendapat kesenangan

Tanggal 23 sebagai pertanda mendapat malu

Tanggal 24 sebagai pertanda akan mendapat keuntungan

Tanggal 25 sebagai pertanda akan mendapat rezeki

Tanggal 26 sebagai pertanda akan mendapat pujian

Tanggal 27 sebagai pertanda akan lega hati

Tanggal 28 sebagai pertanda akan mendapat kesedihan

Tanggal 29 sebagai pertanda akan berdarmawisata

Tanggal 31 sebagai pertanda mendapat kabar gembira

Primbon Haid Menurut Islam

Secara ilmiah haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan secara alami dan normal, tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya.

Dan setiap wanita mengalami haid dengan siklus bulanan. Dalam Islam sendiri keadaan haid memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا



تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

Arab-Latin: Wa yas`alụnaka 'anil-maḥīḍ, qul huwa ażan fa'tazilun-nisā`a fil-maḥīḍi wa lā taqrabụhunna ḥattā yaṭ-hurn, fa iżā taṭahharna fa`tụhunna min ḥaiṡu amarakumullāh, innallāha yuḥibbut-tawwābīna wa yuḥibbul-mutaṭahhirīn

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.