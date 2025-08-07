Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Atalia Praratya Tidak Dampingi Ridwan Kamil saat Tes DNA

Atalia Praratya tidak mendampingi Ridwan Kamil saat tes DNA di Bareskrim karena ini adalah urusan pribadi.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 11:32
Share
Ridwan Kamil tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim
Ridwan Kamil tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim

Bisnis.com, JAKARTA — Istri Ridwan Kamil (RK) sekaligus Anggota DPR RI, Atalia Praratya tidak ikut mendampingi suaminya saat menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum RK, Muslim Jaya mengatakan bahwa alasan Atalia tak mendampingi itu lantaran polemik ini merupakan urusan pribadi kliennya.

"Tidak ikut karena ini urusan pribadi pak RK," ujar Muslim saat dikonfirmasi, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, RK tiba sekitar 8.57 WIB. Nampak, dia didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya dalam agenda pemeriksaan tes DNA ini.

Mantan calon Gubernur Jakarta ini juga terlihat memakai pakaian jas coklat dan kemeja dengan warna senada. Selain itu, RK juga mengenakan kaca mata hitam dan jinjing saat tiba di Bareskrim.

Hanya saja, RK tidak memberikan pernyataan apapun saat tiba di Bareskrim. Ridwan Kamil hanya tersenyum dan menyapa awak media. Setelah itu, RK langsung menuju ruangan Ditresiber Bareskrim Polri.

Baca Juga

“Selamat pagi,” ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Selang satu jam setengah, selebgram Lisa Mariana tiba juga di Bareskrim Polri dengan mengenakan baju blouse berwarna krem.

Dia irit bicara menjelang pengambilan sampel genetik atau tes DNA itu. Namun demikian, dia berharap agar proses tes DNA ini bisa berjalan tanpa adanya rekayasa.

"Doain saja yang terbaik ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa," ujar Lisa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
15 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
31 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Bicara Hubungan Erat RI-China: Banyak DNA Kita dari Tiongkok

Prabowo Bicara Hubungan Erat RI-China: Banyak DNA Kita dari Tiongkok

OPINI: Data Genetik, Kunci Dibalik Menurunkan Risiko Penyakit Kronis di Indonesia

OPINI: Data Genetik, Kunci Dibalik Menurunkan Risiko Penyakit Kronis di Indonesia

Apa Itu Micro RNA yang Bikin 2 Ilmuwan Raih Hadiah Nobel

Apa Itu Micro RNA yang Bikin 2 Ilmuwan Raih Hadiah Nobel

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti jadi Kadivhubinter

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Profil Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Baru yang Ditunjuk Kapolri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur
Hukum
30 menit yang lalu

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif
Hukum
40 menit yang lalu

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina
Internasional
55 menit yang lalu

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah
Info
1 jam yang lalu

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
1 jam yang lalu

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet